"Россияне этим пользуются": Кирби рассказал о последствиях затягивания помощи Украине

В администрации президента США Джо Байдена сказали, что затягивание Конгрессом выделения помощи Украине играет на руку страны-агрессору России. Воины Сил обороны Украины постепенно исчерпывают запас боеприпасов и ракет для ПВО, а российские оккупанты пользуются этим, чтобы с большей силой атаковать как позиции ВСУ на передовой, так и мирные города.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 7 февраля, передает Укринформ. По его словам, некоторые подразделения украинской армии вынуждены "очень тщательно распределять боеприпасы, опасаясь того, что они заканчиваются".

Также Кирби сказал, что украинские командиры на некоторых направлениях на фронте должны определять, какие системы большей дальности можно сейчас использовать, а какие нет из-за того, что новые военные пакеты не выделяются.

"Россияне знают это и поэтому продолжают атаки БЛПА и ракетами, чтобы заставить украинцев тратить средства ПВО, которые – и об этом им известно – сейчас не пополняются", – сказал представитель администрации Байдена.

Он добавил, что отсутствие помощи от Вашингтона влияет не только на ситуацию на поле боя, но и на ситуацию внутри государства. Российские оккупанты пытаются попасть как можно больше объектов украинской оборонно-промышленной базы, а также гражданские цели, сказал Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA, после того как большинство республиканцев в Сенате США не поддержали законопроект, включающий реформы на границе и помощь Украине и Израилю, появилась инициатива разделить эти вопросы для проведения отдельных голосований. Лидер демократов Чак Шумер сообщил своим однопартийцам, что планирует поступить именно так и вынести документ на голосование.

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