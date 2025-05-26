'Россияне хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться': в Службе внешней разведки раскрыли планы Кремля

Стратегические планы России в отношении Украины остаются без изменений, несмотря на заявления Кремля о "стремлении к миру". В краткосрочной перспективе агрессор хочет полного контроля над украинской территорией, а в долгосрочной – мечтает господствовать над странами бывшего Советского Союза.

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Однако желание не означает возможности: РФ уже истощена технологически, экономически и дипломатически, а потому сейчас намерена затянуть процесс, чтобы перегруппировать силы. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины, кадровый военный разведчик Олег Иващенко в интервью "Укринформу".

По его словам, все разведывательное сообщество Украины сходится на том, что на поле боя планы России неизменны: взять полный контроль над Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

"Но полностью реализовать замысел они не могут. Заявления о "выдавливании" наших сил из приграничных районов не соответствуют действительности. Наоборот, мы контролируем ряд позиций на территории России, в частности на Курщине и в Белгородской области", – отметил разведчик.

Он добавил, что также россияне хотят сделать так называемую зону безопасности на территории Харьковщины, Сумщины и Черниговщины. Однако сейчас у них уже не те ресурсы: если раньше они мечтали о 30 км вглубь этих областей, то сейчас – о 5-10 км.

"Их логика проста: они хотят выиграть время, чтобы перегруппироваться. Но никто не дает гарантий, что это будет мир. Это будет очередной этап подготовки к новому удару. Они торгуются, потому что устали. У них не хватает людей, техники и времени", – оценил Иващенко грандиозные планы РФ по захвату четырех областей.

Глава СВР подчеркнул, что Украина, напротив, желает устойчивого мира, вся власть и силовые органы работают над усилением давления – введения против РФ дополнительных санкций, ограничения на нефть и газ.

"Потому что каждый их танк – это доллар, который они где-то еще заработали. Для нас понятно, что Украина была и останется в рамках тех земель, которые прописаны в нашей Конституции, которые признаны международным правом. Это не обсуждается", – подытожил Иващенко.

Как сообщал OBOZ.UA, 23, 24 и 25 мая Россия нанесла по Украине три подряд комбинированные атаки, которые стали крупнейшими с начала года, привели к разрушениям и жертвам. Аналитики ISW считают, что массированными ударами на фоне собственных агрессивных заявлений "о мире" и чрезмерного пессимизма Запада относительно ситуации на фронте враг пытается подорвать моральный дух украинцев, а также убедить мир в неизбежности "победы РФ" и бесполезности поддержки Киева.

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