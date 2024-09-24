Россияне используют личный состав как приманку для определения огневых позиций ВСУ – ОТУ 'Харьков'

Россия посылает своих солдат в штурмы для определения местонахождение огневых позиций украинской армии. Враг не считается со своими потерями и предпочитает сохранить технику и вооружение, чем свой личный состав

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Об этом заявил спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире общенационального телемарафона "Единые новости". Он отметил, что в Харьковской области в таких "непонятных" штурмах россияне потеряли уже более 16 тысяч личного состава.

"Для врага это много. Это фактически население небольшого райцентра. Враг не считается со своими потерями. Враг предпочитает хранить технику и вооружение, чем беречь свой личный состав. Поэтому часто людей отправляют в какие-то непонятные штурмы. Людей отправляют на штурмы как приманку, чтобы по ним начинали отрабатывать Силы обороны. Таким образом они пытаются выведать нашу систему огня и наносить поражения.

В то же время Саранцев подчеркнул, что горячей точкой на Харьковском направлении остается Волчанск и близлежащие населенные пункты. По его словам, враг пытаясь расширить там зону контроля, используя все имеющиеся силы и средства – обстреливает город из РСЗО или тяжелых огнеметных систем.

Вместе с тем оккупанты иногда наносят поражения по своим же подразделениям.

"Дружеский огонь" свидетельствует о том, что противник находится в состоянии отчаяния или максимальной злобы и имеет задачу продвинуться в свое подразделение, которое продолжает быть заблокированным на агрегатном заводе. Конечно, врагу это не удается, потому что мы учитываем все имеющиеся средства и возможности противника. Мы знаем обо всех силах, которые он заводит, чтобы переформировать штурмовые группы и усилить идущих в бой штурмовиков", – подчеркнул Саранцев.

Спикер добавил, что россияне снизили активность на направлении Глубокое - Липке. Однако, по его словам, захватчики продолжают обстреливать украинские позиции, а также наращивают штурмовые группы, переформовывают их, пытаясь ввести новый личный состав, увеличивают количество систем связи и управления.

"Когда враг определит для себя благоприятные условия, он будет пытаться атаковать наши подразделения. И мы к этому тоже должны быть готовы", – подчеркнул Саранцев.

Как сообщал OBOZ.UA, агрегатный завод в Волчанске в Харьковской области стал большой проблемой для войск страны-агрессора России. Недавно враг ударил по своим силам на агрегатном заводе из тяжелой огнеметной системы "Сонцепек".