Россияне месяцами держат тела своих солдат на складах, чтобы не платить их родным компенсацию

Российское командование месяцами держат трупы своих погибших солдат на складах в Украине. Это делают для того, чтобы сэкономить: ликвидированным захватчикам не нужно платить зарплату. А их родственникам тела стараются не отдавать подольше, чтобы отложить необходимость платить им обещанные миллионы.

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Об этом Центру национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ рассказал пленный оккупант Никита Фомичев (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Матрос воевал в составе 155-й бригады морской пехоты, которую Силы обороны Украины разбили сначала в Киевской области, а затем и под Угледаром.

Возле последнего города Фомичев и попал в плен к ВСУ.

Он сообщил, что тела погибших россиян хранят на складах по три-четыре месяца, чтобы их как можно дольше считали пропавшими без вести, и только после этого отправляют в Россию. Рядом расположены склады с продовольствием, техникой и оружием.

Оккупант также рассказал, что с 24 февраля прошлого года его бригада потеряла убитыми уже 6800 человек. Было разбито и снова набрано уже семь или восемь составов этого подразделения.

Сейчас пушечное мясо в бригаду набирают отовсюду: в ее рядах теперь воюют и добровольцы, и контрактники, и военные из 40-й бригады, и даже матросы-срочники, которых сняли с кораблей РФ во Владивостоке и отправили в командировку в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях с ВСУ под Бахмутом погиб 24-летний "вагнеровец". Его мать так и не смогла попрощаться с сыном, ведь после его ликвидации она получила только его голову отдельно от тела.

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