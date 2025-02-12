Россияне могут начать наступление на Польшу и Литву через Беларусь: Зеленский озвучил возможный сценарий

Россия может использовать территорию Беларуси для вторжения в Польшу и Литву. Ситуация напоминает подготовку к полномасштабному вторжению в Украину в 2022 году.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его словам, в 2025 году Россия планирует увеличить свою армию на 12-15 дивизий, что составит около 150 тысяч человек. К этому могут присоединиться и северокорейские войска, а подготовка военных, вероятно, будет происходить именно в Беларуси.

"Мы считаем, что эти люди будут проходить тренировки на территории Беларуси. Высокая вероятность", – сказал он.

Президент подчеркнул, что сегодня поддержка Украины – это исключительно защита всей Европы. Это важно не только для украинцев, но и европейцев. По его словам, нужно понимать, что если в Беларуси россияне с белорусами начинают военные тренировки, то с этого началось полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"И если они будут тренироваться в 2025 году и летом, или осенью, что-то такое, когда они будут готовы, то я считаю, что после этого они могут начать полномасштабное вторжение. И в этот момент у меня вопрос: "А кто сказал, что они начнут полномасштабное вторжение в Украину?" Они могут начать в Польшу, в Литву. Они смогут это начать", – сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что страна, у которой сейчас большие проблемы с экономикой из-за санкций, увеличивает на 150 тысяч свои вооруженные силы, а это делается не ради мира, окончания войны или диалога.

Кроме того, по мнению Зеленского, без поддержки Украины Европа может оказаться под угрозой полной оккупации россиянами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин выдвигал ультиматумы. Более того, Кремль использовал некоторых политиков в Украине, чтобы через них передавать руководству страны требования РФ.

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