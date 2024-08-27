Первый штурмовые подразделения РОВ вышли к ЖД-станции в Новогродовке. Следующий этап – терриконы шахты "Новогродовская". А за ними... А за ними Покровск, в 10 км по прямой.

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Напомню, что это крайний рубеж, где можно остановить противника, и я о нём неоднократно упоминал, в контексте схожего, но природного происхождения, рубежа в Гродовке по речке Журавка.

Между тем, город, который бы мог держать оборону несколько месяцев, по всей видимости, будет полностью взят под контроль РОВ в течение следующих суток. Первые штурмовые действия на окраинах Новогродовки начались 21 августа. Углубление по "железке" за неполную неделю у РОВ составило 3,5 км.

Отмечу, что штурмовые действия в районе ЖД противнику всегда давались тяжело и эта искусственная преграда сопоставима с природными, наподобие рек и водоёмов. Но, только не в этот раз.

И дело не в том, что Новогродовку штурмуют отборные спецы РОВ, ничего подобного. И проблема не в наших воинах, которые держат там позиции настолько, насколько это возможно. Проблема иного характера, о которой, всё громче начинают говорить те, кто в отличие от меня, гражданского лица, имеет на это больше прав.

Главное – прислушиваться. Однако потеря Новогродовки в нынешних реалиях это не вариативность, а неизбежный факт.