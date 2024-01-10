Россияне начали мобилизовать фермеров на оккупированных территориях: в ГУР раскрыли детали

Российские захватчики угрозами загоняют в свое войско жителей временно оккупированных территорий Украины, пытаясь покрыть значительные потери. Россияне активизировали механизмы принудительной мобилизации в оккупированных громадах Херсонской и Запорожской областей, сосредоточив особое внимание на местных фермерах.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В ряде оккупированных населенных пунктов россияне разослали по хозяйствам письменные требования немедленно встать на воинский учет всем мужчинам призывного возраста.

В случае невыполнения этой "директивы" сельскохозяйственным предприятиям и отдельным фермерам угрожают штрафами. Они будут должны заплатить 400 тысяч рублей (около 4500 долларов), однако даже это не гарантирует, что они смогут избежать участия в войне против Украины в рядах армии страны-агрессора, отмечают в ГУР.

"Ультиматумы, угрозы и репрессии в отношении населения, остающегося на порабощенных украинских землях – системная преступная политика москвы", – говорится в сообщении.

В ГУР объяснили, что РФ прибегает к активизации принудительной мобилизации на оккупированных территориях, чтобы покрыть значительные потери личного состава, а также из-за снижения поддержки войны среди населения России.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированной части Херсонщины украинцев, получивших российское гражданство, поставят на воинский учет. Под распоряжение подпадают лица от 2007 года и старше.

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