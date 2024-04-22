'Россияне над этим работают': Буданов высказался о вражеской операции 'Майдан-3'

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что страна-агрессор Россия не отказалась от своего плана по дестабилизации ситуации в Украине. Для этого в рамках операции "Майдан-3" враг использует разные вопросы социальной напряженности.

Более того, такая деструктивная деятельность россиян влияет, в том числе, на процесс обмена военнопленными. Об этом Буданов рассказал в интервью ВВС.

Глава ГУР не стал раскрывать подробности российской операции "Майдан-3". В то же время он отметил, что россияне продолжают работать в этом направлении.

"Да, она продолжается и продвигается. К сожалению, она продвигается. Это вопрос, который уже касается государственной тайны. Извините, больше того, что было сказано, я уже не могу рассказать. Но еще раз вам говорю: россияне над этим трудятся", – сказал Буданов.

По его словам, оккупанты понимают, что пророссийские силы сейчас не смогут функционировать в Украине, поэтому враг камуфлирует это под разного рода деятельность. В частности, россияне используют разные вопросы социальной напряженности.

Буданов подчеркнул, что из-за "Майдана-3" замедлился процесс обмена пленными. Это связано с тем, что РФ использует все возможные факторы для создания социальной напряженности в нашей стране.

"Вместе с тем, замедлился, но не остановился. И мы все равно разными путями пробиваем и стараемся. И получаем результаты. И в этом вопросе тоже. Но это сложно, и Россия будет использовать этот фактор влияния на наш социум", – объяснил начальник ГУР.

Напомним, осенью 2023 распространилась информация, что российские спецслужбы с 1 ноября начали масштабную информатаку "Майдан-3" для дестабилизации Украины. Агрессор проводил ее, распространяя фейковые нарративы о войне, властях и народе Украины, а также об отношении к этому в мире.

Ранее Буданов заявил, что Украина способна завершить войну восстановлением своей территориальной целостности с выходом на границы 1991 года. В то же время он подчеркнул, что на границе даже после завершения войны может сохранятся напряженная ситуация.

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