Буданов оценил, может ли Украина завершить войну возвращением на границы 1991 года

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Украина способна завершить войну восстановлением своей территориальной целостности с выходом на границы 1991 года. В то же время он подчеркнул, что на границе даже после завершения войны может сохранятся напряженная ситуация.

По словам Буданова, конфликт РФ и Украины будет перманентно появляться. Об этом он рассказал в интервью ВВС.

Руководитель ГУР отметил, что российской-украинская война завершится выходом на государственные границы 1991 года. При этом он добавил, что даже после войны будет определенный промежуток времени, когда ситуация на границах останется напряженной. Однако несмотря на это практически война завершится.

Также Буданов заявил, что война завершится даже при нынешнем военно-политическом руководстве России. В то же время начальник ГУР не исключает, что Кремль будет предпринимать очередные попытки агрессии против Украины.

"То, что будут попытки что-то сделать снова – да, будут. Это нормально. Это совершенно нормально. Россия хочет нас уничтожить, мы не хотим, чтобы нас уничтожали. У нас не сходятся, как говорится, прихоти, понимаете? Поэтому этот конфликт будет перманентно появляться, затихать, снова появляться и так далее. Посмотрите на нашу историю. Мы с Российской Федерацией, Российской империей, Московским царством и тому подобную всю жизнь то миримся, то воюем. Мы не сможем изменить ход истории в будущем", – сказал Буданов.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что Украину ждет достаточно тяжелая ситуация, и не только на фронте. Россия будет использовать комплексный подход в попытке добиться своих целей.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, одобрение США предоставления военной помощи Украине дает спасательный круг для ВСУ, но само по себе вряд ли сможет переломить ход войны. Многое, в том числе возможное контрнаступление Сил обороны, будет зависеть от того, насколько быстро техника и боеприпасы доберутся до фронта.

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