'Россияне проводят комплексную операцию': Буданов заявил, что Украину ждет тяжелая ситуация в ближайшее время

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов предупредил, что Украину ждет достаточно тяжелая ситуация, и не только на фронте. Россия будет использовать комплексный подход в попытке добиться своих целей.

По его словам, тяжелый период будет в середине мая – начале июня. Об этом он заявил в интервью BBC.

Журналисты интересовались мнением главного разведчика страны о ходе войны. Они подчеркнули, что он известен своими достаточно положительными прогнозами, например о "ВСУ скоро будут в Крыму".

"Я говорил, что "мы зайдем в Крым"… Я никогда не жалею о прошлом. Вообще о любом. То, что иногда ситуация резко кардинально меняется – в конце концов, если вы уже говорите о моих личных словах, то наши подразделения в Крым зашли", – добавил Буданов на вопрос, не сожалеет ли об озвученном.

Также он выразил убеждение, что такие слова не дают напрасную надежду украинцам, а являются прогнозы реального времени.

"Если что-то возвращается несколько иначе – извините, это вносит свои коррективы", – объяснил глава ГУР.

Он говорит, что его прогнозы базируются на фактах, цифрах, документах. И ныне, добавил Буданов, они говорят, что Украину ждет "достаточно тяжелая ситуация в ближайшее время".

"Но она не катастрофическая, это тоже нужно понимать. Армагеддон не состоится, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут. Я и о фронте, в частности, потому что россияне будут использовать комплексный подход. Они проводят комплексную операцию. Это трудный период будет. Середина мая, начало июня", – выразил убеждение глава военной разведки.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь и о внутриполитической ситуации в Украине, Буданов сказал: "Речь обо всем".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, одобрение США предоставления военной помощи Украине дает спасательный круг для ВСУ, но само по себе вряд ли сможет переломить ход войны. Многое, в том числе возможное контрнаступление Сил обороны, будет зависеть от того, насколько быстро техника и боеприпасы доберутся до фронта.

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