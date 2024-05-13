Войска России вечером 13 мая обстреляли ферму в поселке Коротич под Харьковом. Вследствие ракетного удара погиб мужчина, еще по меньшей мере три человека получили ранения. Также обстрелу подверглось село Липцы, там ранена женщина.

Об атаке сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, враг ударил по Коротиче около 17:00.

"Оккупанты нанесли удар по ферме в Коротиче Харьковского района. Один гражданский мужчина погиб, трое ранены. Данные устанавливаются", – говорится в сообщении.

По словам руководителя области, в это же время после российского удара по селу Липцы Харьковского района медики оказали помощь 71-летней женщине, она госпитализирована в медицинское учреждение.

В ГСЧС Харьковщины в свою очередь обнародовали видео ликвидации последствий обстрела. В ведомстве информировали, что враг нанес ракетный удар по территории гражданского предприятия в пригороде Харькова.

Прилет был в производственно-складское здание, из-за чего оно было частично разрушено, вспыхнул пожар на площади в 100 квадратных метров. Кроме того, на открытой территории горела трава на площади 300 кв. метров, сообщили в ГСЧС.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо пострадали", – говорится в сообщении чрезвычайников.

В Офисе генерального прокурора заявили, что возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, войска России нанесли удар около 16:40. Тип ракеты устанавливается.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в понедельник в Генштабе ВСУ заявили, что украинские защитники остановили продвижение врага в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области. Сейчас Силы обороны осуществляют контратакующие действия.

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