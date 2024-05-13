Продвижение врага в Харьковской области остановлено, осуществляются контратакующие действия – Генштаб

Силы обороны Украины остановили продвижение российских оккупантов в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области. В настоящее время украинские военные совершают контратакующие действия.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что враг не прекращает наступательных действий, по состоянию на 14.00 13 мая совершил уже 11 атак, в настоящее время продолжается 2 боевых столкновения.

Войска на Харьковском направлении уже усилили заранее созданные резервы и в зависимости от развития ситуации, наращивание группировки будет продолжаться, заверили в Генштабе. Также там заверили, что войска снабжены необходимым количеством средств поражения.

С начала этих суток оккупанты уже потеряли на Харьковском направлении 97 своих вояк и 8 единиц вооружения и военной техники. В то же время военные преступники Кремля нанесли 8 авиационных ударов в районах населенных пунктов Уды, Волчанск, Липцы, Графское и Веселое Харьковской области.

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