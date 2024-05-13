'Есть увеличение серой зоны': Синегубов рассказал, что происходит на Харьковщине и удается ли ВСУ удержать врага. Карта

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на севере Харьковской области. Враг наступает небольшими группами по новым направлениям, чтобы максимально рассредоточить оборону Вооруженных сил Украины.

Ситуация на в приграничной территории остается крайне тяжелая. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, украинские защитники отбивают абсолютно все атаки врага. В то же время глава ОВА подчеркнул, что на Харьковщине есть расширение серой зоны, ведь захватчики целенаправленно растягивают оборону ВСУ.

"Наши воины врага по этим направлениям сдерживают. Отбиты за последнее время около 15 вражеских атак. Ситуация довольно тяжелая, однако все абсолютно атаки врага отбивают. Есть увеличение серой зоны, увеличение линии фронта, потому что враг пытается их умышленно растянуть, атакуя небольшими группами по новым направлениям", – сообщил Синегубов.

Также он подчеркнул, что по опасным направлениям продолжается эвакуация мирных жителей. По состоянию на 13 мая вывезено более 5700 человек. В течение дня ожидается эвакуация еще 1600 людей.

"Только что закончили заседание Совета обороны области, где были рассмотрены вопросы принудительной эвакуации статусных детей, это дети, имеющие статус сироты или детей, лишенные родительской опеки с опасных территорий. Их у нас сейчас насчитывается около 25. Это Чугуевский, Харьковский, Купянский, Изюмский районы", – заявил Синегубов.

Напомним, российская оккупационная армия начала наступление на Харьковскую область по графику, о котором ранее информировало Главное управление разведки Минобороны Украины. На сегодняшний день принимаются все необходимые меры, чтобы сорвать планы врага.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация в Харьковской области существенно обострилась. Генерал-полковник отметил, что продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ.