Россияне направили КАБ: на Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадал спасатель и его жена. Фото

Оккупационные войска России вечером 10 июля нанесли авиаудар по поселку Межевая в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал спасатель и его жена, в чей дом было попадание.

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Об этом сообщили ГСЧС, опубликовав фото разрушенного помещения. Военные преступники направили корректируемую авиабомбу (КАБ) на жилой сектор населенного пункта Синельниковского района, граничащего с Донетчиной.

В частности, КАБ попал на территорию помещения чрезвычайщика. В этот момент он после суточного дежурства отдыхал дома. Мужчина и его жена получили ранения. Обоих скорой отвезли в больницу.

На месте удара возник пожар общей площадью 300 кв. м. Дом семьи спасателя разрушен полностью.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что войска РФ нанесли авиаудар вечером среды.

Кроме 43-летнего мужчины, пострадала женщина 40 лет. Она будет лечиться амбулаторно.

"В результате той атаки в целом разрушены пять частных домов, около 20 – повреждены. Изуродованы и магазин, линия электропередач и газопровод", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что по состоянию на сейчас на Днепропетровщине боев нет. Заявления пропагандистов являются преувеличением, ведь Россия очень хочет показать, якобы ее войска владеют ситуацией и успешно продвигаются вперед.

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