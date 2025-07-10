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Россияне направили КАБ: на Днепропетровщине в результате вражеской атаки пострадал спасатель и его жена. Фото

Марина Лисничук
War
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Межевая обстрел

Оккупационные войска России вечером 10 июля нанесли авиаудар по поселку Межевая в Днепропетровской области. В результате атаки пострадал спасатель и его жена, в чей дом было попадание.

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Об этом сообщили ГСЧС, опубликовав фото разрушенного помещения. Военные преступники направили корректируемую авиабомбу (КАБ) на жилой сектор населенного пункта Синельниковского района, граничащего с Донетчиной.

В частности, КАБ попал на территорию помещения чрезвычайщика. В этот момент он после суточного дежурства отдыхал дома. Мужчина и его жена получили ранения. Обоих скорой отвезли в больницу.

Межевая обстрел

На месте удара возник пожар общей площадью 300 кв. м. Дом семьи спасателя разрушен полностью.

Межевая обстрел

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что войска РФ нанесли авиаудар вечером среды.

Межевая обстрел

Кроме 43-летнего мужчины, пострадала женщина 40 лет. Она будет лечиться амбулаторно.

Межевая обстрел

"В результате той атаки в целом разрушены пять частных домов, около 20 – повреждены. Изуродованы и магазин, линия электропередач и газопровод", – говорится в сообщении.

Межевая обстрел
Межевая карта

Как сообщал OBOZ.UA, представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что по состоянию на сейчас на Днепропетровщине боев нет. Заявления пропагандистов являются преувеличением, ведь Россия очень хочет показать, якобы ее войска владеют ситуацией и успешно продвигаются вперед.

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