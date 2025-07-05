'Россия очень хочет преувеличить ситуацию': в ВСУ сказали, идут ли бои в Днепропетровской области

Страна-террорист Россия продолжает лгать о новых победах по "завоеванию" очередных украинских территорий. В частности, о боях в Днепропетровской области, а именно в населенных пунктах, граничащих с Донецкой областью.

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Впрочем, это является преувеличением. Агрессор очень хочет показать, что он якобы владеет ситуацией и успешно продвигается вперед. Но по состоянию на сейчас на Днепропетровщине боев нет. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Боевые столкновения происходят очень близко к региону. Но пока Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", – заявил Трегубов.

В то же время он добавил, что сейчас по этому поводу есть много вопросов.

"Российская Федерация очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле", – подчеркнул Трегубов.

Он добавил, что российское войско в первую очередь пытается прорваться на Покровском направлении. Также враг давит в направлении административных границ Днепропетровской области.

"Также продолжается активное наступление на Лиманском направлении, увеличено давление РФ на Купянском, и в Харьковской области в районе города Волчанск", – добавил Трегубов.

Кроме того, по его словам, продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, и продолжаются бои в Торецке.

"Новое. Два активных наступления на Покровском и Новопавловском направлении. Именно они и составляют эту российскую летнюю кампанию. В нашей зоне ответственности", – резюмировал ситуацию Трегубов.

Недавно российские пропагандисты и так называемые военкоры распространили информацию о том, что войска государства-агрессора якобы захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о поселке Дачное Новопавловской общины Синельниковского района. Однако в Силах обороны Украины данные россиян опровергли, отметив, что бои продолжаются в пределах Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины на Сумщине. Захватчики применяют тактику штурмов с помощью небольших групп, но без результатов.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп в начале июля заявил, что "внимательно" наблюдает за ситуацией на Сумском направлении, куда Россия стянула около 50 тысяч своих военных. Он подчеркнул: "посмотрим, что будет".

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Генштаба, Вооруженные силы Украины продолжают успешно вести оборонительные и контрнаступательные действия, сдерживая и оттесняя противника, который пытается продвинуться в приграничье Сумщины. В частности, наши защитники освободили Андреевку и продвинулись в районе Алексеевки.

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