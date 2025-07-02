Зашли ли оккупанты в Дачное на Днепропетровщине: что говорят в ISW, DeepState и Генштабе

Российские пропагандисты и так называемые военкоры распространили информацию о том, что войска государства-агрессора якобы захватили первый населенный пункт в Днепропетровской области. Речь идет о поселке Дачное Новопавловской громады Синельниковского района. Однако в Силах обороны Украины данные россиян опровергли, подчеркнув, что бои продолжаются в пределах Донецкой области.

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Россияне накануне распространили видео, на котором оккупанты якобы в Дачном занимают блиндажи и вывешивают флаги государства-агрессора. Эти кадры враг называет "доказательством" захвата населенного пункта.

Что говорят в Генеральном штабе ВСУ

В Генштабе ВСУ опровергли данные о захвате российскими войсками Дачного в Днепропетровской области. Там отметили, что заявления противника являются неправдой.

"Реляции российской пропаганды о захвате плацдарма в Днепропетровской области не соответствуют действительности. Дачное и дальше остается под контролем Сил обороны Украины. Доверяйте только проверенным источникам информации. Укрепляйте оборону Украины", – сказано в сообщении.

Там уточнили, что несколько дней назад разведгруппа противника смогла проникнуть в пределы Дачного. Захватчики успели сфотографироваться с флагом РФ, однако были уничтожены украинскими военными.

В одном из следующих штурмов два российских оккупанта остались живыми и попали в плен к бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

В то же время украинский военный, который ведет Telegram-канал "Бахмутский демон" отмечает, что россияне действительно зашли в Дачное, но говорить об их закреплении в поселке рано.

"По Дачному забегали, но пока о закреплении говорить рано", – написал он утром 2 июля.

Данные американского Института изучения войны (ISW) и аналитиков Deep State

На карте DeepState Дачное находится под контролем Сил обороны Украины, только маленький участок на краю села в серой зоне.

Аналитики подтверждают, что "серая зона" достигает админграницы Днепропетровской области в районе Орехового, а также Новосергиевки Покровского района.

Карты ISW из сводки за 1 июля свидетельствуют, что Дачное и его восточные окраины совокупной площадью около 2 кв. км уже контролируются российскими оккупантами.

"Геолокационные видеозаписи, опубликованные 30 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северной части Дачного и захватили это поселение", – говорится в сводке.

ISW также относит к "серой зоне" западные и северные окраины села шириной менее 1 км, а также часть поля площадью 3-4 кв км к западу от села Ореховое Донецкой области, которая уже административно принадлежит Днепропетровской (между селами Дачное и Новопавловка).

Как сообщал OBOZ.UA, глава ГУР МО Кирилл Буданов прокомментировал информацию о приближении боевых действий к Днепропетровской области. По его словам, боевые действия идут только по контурам области. При этом ничего кардинально нового для Днепропетровщины в последнее время не произошло.

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