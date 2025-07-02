'По контурах области идут бои': Буданов оценил, есть ли угроза для Днепра

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию о приближении боевых действий к Днепропетровской области. По его словам, боевые действия идут только по контурах области.

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При этом он подчеркнул, что ничего кардинально нового для Днепропетровщины в последнее время не произошло. Об этом Буданов рассказал в комментарии украинским СМИ.

Начальник ГУР отметил, что непосредственно для областного центра сохраняется угроза от ракетных и дроновых ударов российской армии. Однако никакой другой угрозы для Днепра сейчас нет.

Буданов объяснил, что с юго-восточного направления по контурах Днепропетровской области идут боевые действия. При чем он добавил, что боевые действия на этом направлении идут уже давно.

"Для города Днепр, кроме ракетно-дроновых ударов, которые видим, никакой другой угрозы не существует. Для Днепропетровщины понятно, что по контурах области, как минимум с юго-восточного направления идут боевые действия. При чем они идут уже давно, ничего нового там нет", – заявил Буданов.

Как сообщал OBOZ.UA, в небе за пределами Днепра днем 28 июня силы ПВО сбили новейшую российскую бомбу-ракету "Гром-Е1". Она была выпущена с самолета тактической авиации врага и пролетела более 100 километров.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже происходит, однако картина существенно не изменится в ближайшее время. Это может продолжаться до завершения мирных переговоров.

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