Россияне не разрешают жителям оккупированных территорий общаться с жителями свободной Украины – ЦНС

Российские власти не позволяют жителям оккупированных территорий устанавливать контакты с жителями свободной Украины. В Луганской области россияне, контролирующие оккупацию, предупреждают о возможных последствиях для лиц, общающихся с гражданами, находящимися на территории, которая под контролем Украины.

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Об этом пишет Центр Национального Сопротивления. Это делается в целях предотвращения утечки информации о местонахождении военных сил войск армии ВС РФ.

Оккупационные силы стремятся создать информационную изоляцию на временно оккупированных территориях и запрещают местным жителям общаться с людьми из свободной Украины.

Сообщается, что после серии успешных ракетных атак на скопления противника, населенные пункты Луганской области стали свидетелями ужесточения проверок местных жителей их мобильных телефонов под предлогом поиска информаторов.

Напомним, что из-за частых взрывов на оккупированной территории Луганщины враг увеличил количество блокпостов и рейдовых патрулей. Оккупанты ищут партизан, которые могут помогать ВСУ. Кроме того, захватчики также продолжают ограничивать населению доступ к интернету на оккупированной территории.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На востоке временно захваченной войсками России территории Луганской области вечером в пятницу, 7 июля, прогремели взрывы. На месте начался пожар. Произошло возгорание на объекте российских оккупантов, где располагался склад боеприпасов оккупационной армии РФ.

– А днем 5 июля взрывы прогремели в районе железной дороги в оккупированной Ясиноватой. В сети писали о возможном поражении вражеского склада боеприпасов. На месте прилета горели фуры и железнодорожные вагоны.