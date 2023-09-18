Россияне обстреляли Авдеевку и Торецк на Донбассе: погибли двое гражданских. Фото

Российские захватчики нанесли удар по Торецку и Авдеевке Донецкой области 18 сентября. Это привело к разрушениям частных домов, повреждению автомобиля, но самое ужасное – погибли два мирных жителя.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. Ведомство возбудило уголовное производство, чтобы все виновные в военных преступлениях понесли наказание.

По предварительным данным, один мужчина погиб от разрыва артиллерийского снаряда в Торецке. А в Авдеевке женщина получила смертельное ранение, когда один из боеприпасов захватчика попал во двор ее частного дома.

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"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по фиксации военных преступлений России против мирного населения Донбасса", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне российская армия 92 раза обстреляла жителей Херсонской области. Враг выпустил по населенным пунктам 502 снаряда из минометов, артиллерии, БПЛА, авиации и реактивных систем залпового огня.

Рано утром серия мощных взрывов прогремела в Хмельницкой области – прилет был на территорию предприятия, там вспыхнул пожар. Также в регионе оккупантами разрушен железнодорожный путь.

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