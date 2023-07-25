Россияне обстреляли Днепропетровщину: загорелись пшеничные поля. Фото

Во вторник, 25 июля, оккупационные войска РФ обстреляли Днепропетровску область. В результате загорелись пшеничные поля.

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Об это сообщили в областной военной администрации. К вечеру оккупационная армия ударила по Великомихайловской общине Синельниковского района (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"И снова попадания – по нашим пшеничным полям. Произошел пожар – огонь охватил почти 5 га. Спасатели возгорания уже потушили", – сказано в сообщении.

Также, по уточненной информации, этой ночью по той же общине произошел ракетный удар. Враг попал в складское помещение.

"Всюду обошлось без погибших и пострадавших", – добавили в ОВА.

Отметим, представители местного самоуправления обсудили дальнейшие шаги по воплощению декларации о добродетели и прозрачной работе, которую Днепр и еще ряд общин на прошлой неделе подписали с Национальным агентством по предотвращению коррупции. Об этом шла речь во время заседания правления Ассоциации городов Украины 25 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре с официальным визитом находилась крупная делегация Чешской Республики. 12 июля, на 504 день полномасштабного вторжения РФ в Украину, город принимал международный бизнес-форум. Инвестиционные проекты и идеи для совместной работы здесь рассматривали около 30 чешских компаний. Во время встречи делегатов с мэром Борисом Филатовым уполномоченный правительства Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный отметил: интерес бизнеса к Днепру дальше будет только расти.