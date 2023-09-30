Россияне обстреляли Константиновку авиабомбами: ранен ребенок. Фото

В субботу, 30 сентября, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Приблизительно в 16:00 россияне нанесли авиаудар по городу Константиновка, в результате которого ранение получил ребенок.

Предварительно установлено, что враг использовал управляемые авиабомбы КАБ-500. Об этом сообщил Офис генерального прокурора (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Оккупанты попали по городу, в зоне поражения были территория местного транспортного предприятия и жилая застройка, где в тот момент на улице гуляли двое детей. Один из несовершеннолетних, 13-летний мальчик, получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Также во время обстрелов Донетчины в своих домах были ранены две женщины возрастом 43 и 54 года. Обе пострадавших были госпитализированы. Поселок Ласточкино Покровского района и село Новоукраинка Волновахского района враг, вероятно, атаковал из артиллерии.

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Вследствие атак РФ были разрушены или повреждены более двух десятков частных и многоквартирных домов, хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.

После этих обстрелов были начаты очередные досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры документируют последствия военных преступлений оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 30 сентября россияне ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Вследствие атаки ранения получил один человек, повреждены автостоянка и общежитие.

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