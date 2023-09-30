Оккупанты ударили ракетами прио Краматорску: есть раненый, повреждено общежитие

В ночь на 30 сентября российские оккупационные войска нанесли два удара ракетами по Краматорску Донецкой области. В результате атаки ранения получил один человек, повреждены автостоянка и общежитие.

Об этом сообщили в Краматорском городском совете. "В ночь на 30 сентября войска РФ нанесли два ракетных удара по Краматорску. Повреждена автостоянка с 20 авто и общежитие. Один человек ранен", – говорится в сообщении.

Ликвидация последствий обстрелов продолжается, сообщили в горсовете.

Местные паблики сообщали о взрывах в Краматорске около 01:20 ночи. На тот момент в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью РФ устроила массированную атаку на Украину "шахедами". На Виннитчине есть прилеты, вспыхнул пожар. О работе ПВО также сообщали на Николаевщине, Одесщине и Черкасщине.

– Силы обороны Украины уничтожили 30 дронов-камикадзе. 20 из них – на Винничине, 6 – на Одесщине и 4 – на Николаевщине.

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