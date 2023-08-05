newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Россияне обстреляли Петропавловку на Харьковщине: есть разрушения. Фото

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,0 т.
Вражеский обстрел

Войска Российской Федерации 4 августа обстреливали Харьковскую область, в частности село Петропавловка под Купянском. Там произошло два пожара, зацепило территорию фермерского хозяйства.

Видео дня

Главное управление Национальной полиции Харьковщины сообщило в Facebook, что пострадавших среди гражданского населения нет. "В результате обстрелов села Петропавловка Купянского района повреждено здание фермерского хозяйства", – рассказали правоохранители.

Последствия российской атаки

В ГСЧС Украины уточнили, что за минувшие сутки в области произошло два пожара, оба – в Петропавловке.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил в Telegram, что в целом 4 августа вражеским ударам подверглись Богодуховский, Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы Харьковщины.

Село Петропавловка на карте

Помимо Петропавловки, под вражеским огнем находились Уды, Казачья Лопань, Малая Волчья, Амбарное, Бологовка, Купянск, Чернещина и другие. Там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В полиции отметили, что по фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

ВС РФ продолжают обстреливать Харьковскую область
Последствия вражеских ударов

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ больше всего сил сконцентрировала на Купянском направлении. Одна из задач врага – возвращение территорий, которые украинские защитники освобождали осенью прошлого года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!