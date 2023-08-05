Россияне обстреляли Петропавловку на Харьковщине: есть разрушения. Фото

Войска Российской Федерации 4 августа обстреливали Харьковскую область, в частности село Петропавловка под Купянском. Там произошло два пожара, зацепило территорию фермерского хозяйства.

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Главное управление Национальной полиции Харьковщины сообщило в Facebook, что пострадавших среди гражданского населения нет. "В результате обстрелов села Петропавловка Купянского района повреждено здание фермерского хозяйства", – рассказали правоохранители.

В ГСЧС Украины уточнили, что за минувшие сутки в области произошло два пожара, оба – в Петропавловке.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил в Telegram, что в целом 4 августа вражеским ударам подверглись Богодуховский, Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы Харьковщины.

Помимо Петропавловки, под вражеским огнем находились Уды, Казачья Лопань, Малая Волчья, Амбарное, Бологовка, Купянск, Чернещина и другие. Там повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В полиции отметили, что по фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 УК Украины.

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что РФ больше всего сил сконцентрировала на Купянском направлении. Одна из задач врага – возвращение территорий, которые украинские защитники освобождали осенью прошлого года.

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