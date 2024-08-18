Россияне потеряли возможность минировать Черное море: в ВМС назвали причину

Страна-агрессор Россия на данный момент не имеет таких возможностей для минирования Черного моря, какие она имела раньше. Это связано с потерей врагом большого количества авиации.

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Именно ее противник активно применял для дистанционного минирования акватории. Об этом в субботу, 17 августа, сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

После последнего сбития нашими Силами обороны российского бомбардировщика Су-24 оккупанты больше не минировали Черное море с самолетов.

"На данный момент эта функция (минирование Черного моря – Ред.) им практически недоступна. Если раньше они использовали авиацию для того, чтобы проводить дистанционное минирование, то сейчас такой практики нет. После последнего сбития Су-24, который мог делать это, таких кейсов не было", – объяснил Плетенчук

При этом по его словам, минная опасность остается. В частности, угрозу представляют блуждающие мины, которые после шторма могут перемещаться в море.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия не размещает свои подлодки Черноморского флота в акватории Азовского моря из-за недостаточной глубины. Они там могли быть разве что в надводном положении, но так держать их россияне боятся, опасаясь огневого поражения украинских сил.

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