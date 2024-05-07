Россияне повторно атаковали объекты энергетики в Сумской области: есть обесточивание

Армия страны-агрессора днем, 6 мая, снова атаковала Сумщину. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры в регионе.

Об этом сообщают в Сумской ОВО. Там отметили, что в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине.

В ОВА напоминают, что работает региональный Координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению создания нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии на территории области.

Во время заседания штаба в 17:00 была доказана информация об обеспечении электроэнергией жителей Сумской области:

- Ночью из-за атаки БпЛА типа "Шахед" был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Сумах. По состоянию на 01:00 прекращено электроснабжение в 1325 населенных пунктах области, что составляет 419,7 тыс. абонентов.

- В 14:30 благодаря слаженной работе подразделений ГСЧС и энергетиков удалось заживить фактически всех потребителей в области, за исключением общин пограничных, которые были без света еще до ночной атаки.

Однако сегодня в 15:00 россияне снова ударили по объектам энергетики в Белопольской общине. Общество пока остается без электроснабжения. Спасатели и энергетики работают в круглосуточном режиме.

"Уважаемые потребители электроэнергии в Сумской области. Вы можете помочь энергосистеме в это сложное время! Просим в "пиковые" часы потребления рационально пользоваться электроэнергией, это поможет снизить нагрузку на сети", - резюмировали ситуацию в ОВА.

Напомним, в ночь на 6 мая российские оккупанты атаковали Сумщину. Враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам области.

Также под вражеским огнем на Пасху оказался Купянский район Харьковщины. Там россияне обстреляли два села, в результате чего погибла 88-летняя женщина, еще трое пожилых мужчин получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 мая кафиры также ранили гражданских украинцев в Покровском районе Донецкой области. В селе Михайловка оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю с пожилым мужчиной и двумя женщинами.

– В канун Пасхи под вражеским огнем оказались 113 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.