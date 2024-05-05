В пасхальную ночь войска РФ атаковали более 100 населенных пунктов Украины: карта обстрелов

В канун Пасхи, 4 мая, российские захватчики в течение суток обстреливали украинские города и села в десяти регионах нашего государства. В общей сложности под вражеским огнем оказались 113 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Итоги суток в канун Пасхи подвели в Ситуационном центре Министерства обороны Украины, отметили в Military Media Center.

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины. Всего применены различные виды вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БпЛА и тактической авиации. Атакованы 113 населенных пунктов и 110 объектов инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты убили троих мирных жителей Донбасса, еще два человека ранены.

Кроме того, сообщалось, что ночью в Харькове вражеский БПЛА попал в частный сектор. В городе горели дома, ранения получили шесть человек, в том числе ребенок.