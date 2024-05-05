Оккупанты убили трех мирных жителей Донбасса, еще два человека ранены

Российская террористическая армия продолжает целенаправленно обстреливать жилые дома и другую гражданскую инфраструктуру в Донецкой области. Вследствие военных преступлений РФ в течение суток 4 мая в регионе погибли три человека.

С начала полномасштабного вторжения России жертвами в Донецкой области стали тысячи мирных жителей. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По информации ОВА, за прошедшие сутки путинские террористы убили двух человек в Покровске и еще одного в Дружковке. Кроме того, два человека в области за сутки получили ранения. Оба человека пострадали в Часовом Яру.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи составляет уже 1953 человека убитыми и 4871 раненными.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в течение 4 мая российские террористы наносили авиационные удары по более чем 15 населенным пунктам Донецкой области. Среди них: Верхнекаменное, Спорное, Клищиевка, Новосадово, Дружба, Тарасовка, Новоалександровка, Прогресс, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Уманское, Карловка, Георгиевка, Константиновка, Водяное, Урожайное и Старомайорское.

Напомним, российская террористическая армия продолжает стирать с лица земли город Часов Яр в Донецкой области. При этом в населенном пункте по-прежнему остаются сотни мирных жителей.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска России в ночь на православную Пасху, 5 мая, запустили более десятка дронов-камикадзе типа Shahed в сторону Днепропетровщины. Силы ПВО сбили 12 целей, однако есть повреждения инфраструктуры в областном центре.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 мая оккупационные войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Часть дронов они направили на Харьков, в городе было попадание в частный сектор.

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