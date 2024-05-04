В Часовом Яру, несмотря на ежедневные обстрелы РФ, остается 681 житель

Российская террористическая армия продолжает стирать с лица земли город Часов Яр в Донецкой области. При этом в населенном пункте по-прежнему остаются сотни мирных жителей.

На сегодняшний день пока еще существует возможность эвакуироваться из города, однако за последнюю неделю уехал всего один человек. Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

По его словам, под постоянными российскими обстрелами в городе находится 681 человек. Люди находятся в крайне сложных условиях.

"Отсутствие электричества, газа, света в том формате, к которому мы привыкли, – это довольно большая сложность. Поэтому это решается в ручном режиме. Электричество – это генераторы, вода – это скважина и генератор. Газ только в баллонах и с подвозом, поэтому с этим сложно", – сказал чиновник.

Также он добавил, что городская администрация при поддержке районной военной администрации и областной военной администрации продолжает обеспечивать всем необходимым людей, которые остались в городе. Кроме того, помогают волонтеры из общественных организаций и благотворительных фондов.

В то же время чиновник уточнил, что детей в городе нет, ведь эвакуация несовершеннолетних проходила с самого начала полномасштабных военных действий.

Напомним, агентство Associated Press показало, что оккупанты сделали с Часовым Яром. Месяцы жестоких российских артиллерийских и авиационных ударов разрушили стратегически важный город – там почти не осталось целых зданий.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники рассказали, что в районе города Часов Яр, расположенного в 15 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута, в течение последних дней интенсивность вражеского наступления немного снизилась. Враг уперся в украинские укрепления и взводные опорные пункты.

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