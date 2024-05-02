'Тактика выжженной земли': в сети показали, что оккупанты сделали с Часовым Яром. Видео с высоты

Месяцы жестоких российских артиллерийских и авиационных ударов разрушили стратегически важный город на востоке Украины – Часов Яр в Бахмутском районе Донетчины. Из-за действий военных преступников в населенном сегодня почти не осталось целых построек – большинство из них потеряли окна и обгорели, а часть стала руинами.

Населенный пункт, в котором до полномасштабной войны жило более 12 500 человек, сейчас практически опустел. Все это видно на кадрах, снятых с дрона украинским полицейским патрулем, которые опубликовало агентство Associated Press.

"Часов Яр, расположенный среди зеленых полей и лесов, превращается в апокалиптический вид. Разрушения напоминают города Бахмут и Авдеевку, которые Россия захватила после месяцев таких же бомбардировок", – говорится в сообщении.

Российские войска уже несколько месяцев атакуют город на Краматорско-Бахмутском направлении в попытках захватите его. По мнению военных экспертов, они намерены взять контроль над вершиной холма, что даст им возможность атаковать другие города Донетчины, составляющие основу украинской обороны на востоке.

Это подготовило бы России почву для потенциально более широкого наступления, которое, как предполагается, может начаться уже в мае или летом 2024 года.

Пехотные и механизированные атаки с прикрытием авиацией на Часов Яр российские войска начали в тот момент, когда ВСУ столкнулись с нехваткой боеприпасов. Под постоянными бомбардировками ряды среднеэтажных домов в городе почернели от взрывов, часть из них иссечена осколками, а многие превратились в груды каменной кладки и древесины. Здания инфраструктуры тоже сильно повреждены.

На кадрах видно, что только золотой купол церкви в городе остался нетронутым в то время как само ее здание избито. В AP подчеркнули, что видео было снято в понедельник, 29 апреля 2024 года, и там не было видно ни военных, ни гражданских, за исключением одинокого мужчины, идущего среди разрушенных зданий.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в городе больше года наблюдаются нехватка проточной воды и электричества, гуманитарную помощь доставлять туда все труднее, однако там продолжают оставаться 682 жителя.

"Разрушения подчеркивают российскую тактику выжженной земли на протяжении более чем двух лет войны. Ее войска убили и выселили тысячи мирных жителей Украины", – говорится в материале AP.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники рассказали, что в районе города Часов Яр, расположенного в 15 километрах от захваченного войсками РФ Бахмута, в течение последних дней интенсивность вражеского наступления немного снизилась. Враг уперся в украинские укрепления и взводные опорные пункты.

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