'Ситуация тяжелая': стало известно, сколько людей остаются в Часовом Яру, за который идут упорные бои

В городе Часов Яр остается 682 гражданских лица, большинство из них – пожилые люди. Убедить их уехать из города есть достаточно сложной задачей.

Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире Эспрессо. Он отметил, что в основном люди соглашаются на эвакуацию уже тогда, когда их дом разрушен.

"Сегодня во Временном Яру остается 682 гражданских лица. Что касается эвакуации этих людей, то ситуация тяжелая. Я уже неоднократно комментировал эту ситуацию. Дело в том, что в городе остались пожилые люди. И доказывать им о том, что сейчас нужно выезжать из города очень тяжело", – объяснил Чаус.

Он отметил, что убедить молодых людей в необходимости эвакуации гораздо проще.

"Действительно, в городе есть определенная часть молодежи. Впрочем, им можно хотя бы объяснять важность эвакуации. Если вообще говорить на эту тему, в большинстве случаев люди соглашаются на эвакуацию только тогда, когда полностью разрушен или поврежден их дом", – добавил он.

Напомним, что российская оккупационная армия продолжает давить на позиции украинских войск в попытке захватить новые территории. Оккупанты ведут наступление на Часов Яр круглосуточно. Но благодаря действиям украинских воинов враг не имеет территориальных и тактических успехов.

Как сообщал OBOZ.UA, темп российских наступательных операций в настоящее время на Авдеевском направлении выше, чем в районе Часового Яра, поскольку агрессор сосредоточен на использовании окна нехватки ресурсов в ВСУ.

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