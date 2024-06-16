Россияне предлагали похищенным украинским детям деньги за переезд в РФ – The Independent

Российские захватчики продолжают угонять и депортировать украинских детей на оккупированных территориях. Более того, выяснилось, что враг предлагал им 100 тысяч рублей за переезд в российские города на их выбор.

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Об этом говорится в расследовании The Independent. Автором материала является журналист Том Уотлинг, который пообщался с пятью украинскими детьми в возрасте от 12 до 17 лет – их россияне вывезли в "лагеря для отдыха" на оккупированной части Херсонской области и в Крыму.

Этих украинцев удалось спасти и вернуть на подконтрольную Украине территорию, занималась этим благотворительная организация Save Ukraine.

Одна из спасенных девушек, 16-летняя Лиза Бацура рассказала, что однажды российская чиновница пришла в класс и предлагала каждому ребенку по 100 тысяч рублей "за переезд в любой российский город", который они выберут. Детей убеждали, что в РФ им будет лучше, чем в оккупированном ныне Геническе.

Сначала Лиза подумала, что это может быть хорошая возможность, так как со своей мамой на тот момент девушка не общалась уже полгода, а до похищения россиянами жила в детском доме в Херсоне. Однако в конце концов она отказалась.

"В конце концов, я подумала, что я ближе к Украине, чем к России. Вся атмосфера российской пропаганды тоже очень раздражала", – объяснила Лиза.

Однако шестеро или семь других детей воспользовались этим предложением. Они также давили на девушку, пытаясь убедить ее сделать то же самое.

Как сообщал OBOZ.UA, команде волонтерской организации Save Ukraine удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 14 детей. Все они находились в России и на ТОТ, а по возвращении рассказали о преступлениях оккупантов.

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