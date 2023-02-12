Оккупанты привлекли иностранных наемников для организации атаки дронов по территории Украины – разведка

Оккупанты, предположительно, привлекают иностранных наемников для атаки дронов по территории Украины. Речь идет об иранских и курдских наемниках.

Видео дня

Об этом может свидетельствовать очередной перехват разговоров оккупантов, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Диалог двух операторов дрона-камикадзе Shahed-136 состоялся во время массированной атаки 10 февраля (чтобы прослушать аудио, доскролльте новость до конца).

В разговоре они уточняли координаты цели на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси:

– Плохо тебя слышу. Какие выбрать координаты? 13 подходит?

– Да. Как закончишь дела, напиши мне способом, который тебя устраивает.

В ГУР отметили, что командование РФ, очевидно прибегает к услугам не только иранских инструкторов дронов, но и курдских наемников с опытом боевого использования "шахедов".

"В Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников", – напомнили в украинской военной разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты стали использовать в Украине особо опасные морские надводные беспилотники. Ими мог быть атакован мост на Одесщине.