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Россияне продают друг другу квартиры украинцев на оккупированных территориях. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
3,0 т.
Преступления оккупантов в Мариуполе

В Мариуполе российские "агенты по недвижимости" продают квартиры, в которых не живут их законные хозяева. Одна из таких "предпринимательниц" показывала клиентке жилплощадь, которую серьезно разрушили обстрелы оккупационной армии.

Видео дня

В этой трехкомнатной квартире в центре города все еще находились вещи украинцев. Поврежденные стены, потолок, окна, упавшие обои – все это не смутило "агента по недвижимости". Россиянка лишь сказала, что помещение требует ремонта, зато с окон открывается "шикарный вид". Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

Россиянка, которая работает агентом по недвижимости в оккупированном Мариуполе Донецкой области

Авторы Telegram-сообщества обратили внимание на то, что женщина открыла входную дверь без ключа. Квартира заперта не была.

Агент по недвижимости показала разрушенную квартиру
Россиянка хвасталась, что квартира большая, на три комнаты

"Какая-то левая тетка приходит в разбитый российской армией дом... и продает чужую квартиру. Квартиру без света, воды, с половиной стен и половиной потолка, с плесенью, и без документов", – возмутился автор поста.

"Учитывая, что развести своих же для россиян – святое дело, то можно себе только представить лица тех, кто оформит ипотеку на такие квартиры, а их потом оттуда выселят или местная власть, или ВСУ", – добавили в "Маріуполь.Спротив".

В квартире остались вещи украинцев
Разрушения ничуть не смутили т.н. агента по недвижимости
Россиянка заявила, что вид из окна – шикарный

Кстати, в комментариях в соцсети женщина, которая показывала квартиру, призналась, что продает недвижимость даже без уведомления законных владельцев.

Россиянка продает квартиры украинцев в Мариуполе

 Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в сети показали, как выглядят рынок "Азовский" и улица Куприна в захваченном врагом Мариуполе

– Россияне в Мариуполе сносят дома, где живут люди. В отчаянии мариупольцы вывешивают на улицах плакаты с надписями о помощи.

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