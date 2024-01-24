Россияне продают друг другу квартиры украинцев на оккупированных территориях. Видео

В Мариуполе российские "агенты по недвижимости" продают квартиры, в которых не живут их законные хозяева. Одна из таких "предпринимательниц" показывала клиентке жилплощадь, которую серьезно разрушили обстрелы оккупационной армии.

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В этой трехкомнатной квартире в центре города все еще находились вещи украинцев. Поврежденные стены, потолок, окна, упавшие обои – все это не смутило "агента по недвижимости". Россиянка лишь сказала, что помещение требует ремонта, зато с окон открывается "шикарный вид". Соответствующим видео поделился Telegram-канал "Маріуполь.Спротив".

Авторы Telegram-сообщества обратили внимание на то, что женщина открыла входную дверь без ключа. Квартира заперта не была.

"Какая-то левая тетка приходит в разбитый российской армией дом... и продает чужую квартиру. Квартиру без света, воды, с половиной стен и половиной потолка, с плесенью, и без документов", – возмутился автор поста.

"Учитывая, что развести своих же для россиян – святое дело, то можно себе только представить лица тех, кто оформит ипотеку на такие квартиры, а их потом оттуда выселят или местная власть, или ВСУ", – добавили в "Маріуполь.Спротив".

Кстати, в комментариях в соцсети женщина, которая показывала квартиру, призналась, что продает недвижимость даже без уведомления законных владельцев.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно в сети показали, как выглядят рынок "Азовский" и улица Куприна в захваченном врагом Мариуполе.

– Россияне в Мариуполе сносят дома, где живут люди. В отчаянии мариупольцы вывешивают на улицах плакаты с надписями о помощи.

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