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Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Анна Паскевич
War
3 минуты
816
Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

С начала суток по состоянию на 16:00 среды, 21 августа, количество боевых столкновений на фронте в Украине возросло до 54. Самым горячим является – Покровское направление. Войска страны-агрессора РФ продолжают разрушать украинские города и деревни авиационными и ракетными ударами, а также многочисленными артиллерийскими обстрелами.

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В то же время Силы обороны Украины принимают меры по сдерживанию наступления врага. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, оккупанты активно применяют авиацию по Курщине. В настоящее время известно о 17 авиаударах с применением 27 КАБов по населенным пунктам РФ.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Также с помощью артиллерии армия России обстреливает пограничные населенные пункты Украины, в частности, Порозок и Пожня Сумской области.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них на 16 часов продолжаются.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

В Купянском направлении войска России девять раз штурмовали украинские позиции вблизи Петропавловки, Синковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка близ Стельмаховки, где продолжаются четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боеприкосновений, до сих пор длится два. Ситуация контролируется, информировали в Генштабе.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

Враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Спорного захватчики однажды, безуспешно, пытались потеснить наши подразделения, говорится в строительстве.

На Краматорском направлении с начала суток войска России пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григоровки, Часового Яра и Предтечино украинские воины отразили.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. Продолжается одно боестолкновение вблизи Торецкая, на который оккупанты сейчас уже сбросили 11 КАБов.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отразили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях, сообщили в Генштабе.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки на Запорожье, Ольговке и Бургунке Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары КАБами по Дорожному и Шиловой балке.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

"Командование ВСУ принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки. Поддерживайте Силы обороны! Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится о сведении Генштаба ВСУ.

Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта
Россияне продолжают разрушать украинские города и села: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта