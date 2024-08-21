С начала суток по состоянию на 16:00 среды, 21 августа, количество боевых столкновений на фронте в Украине возросло до 54. Самым горячим является – Покровское направление. Войска страны-агрессора РФ продолжают разрушать украинские города и деревни авиационными и ракетными ударами, а также многочисленными артиллерийскими обстрелами.

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В то же время Силы обороны Украины принимают меры по сдерживанию наступления врага. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, оккупанты активно применяют авиацию по Курщине. В настоящее время известно о 17 авиаударах с применением 27 КАБов по населенным пунктам РФ.

Также с помощью артиллерии армия России обстреливает пограничные населенные пункты Украины, в частности, Порозок и Пожня Сумской области.

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Липцев и Волчанска, два из них на 16 часов продолжаются.

В Купянском направлении войска России девять раз штурмовали украинские позиции вблизи Петропавловки, Синковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Напряженная обстановка близ Стельмаховки, где продолжаются четыре вражеских атаки.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Торского, Новосергеевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боеприкосновений, до сих пор длится два. Ситуация контролируется, информировали в Генштабе.

Враг не оставляет попыток прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако получает достойный отпор от украинских защитников. Так, вблизи Спорного захватчики однажды, безуспешно, пытались потеснить наши подразделения, говорится в строительстве.

На Краматорском направлении с начала суток войска России пять раз пытались выбить наших воинов с занимаемых позиций. Все штурмовые действия вблизи Григоровки, Часового Яра и Предтечино украинские воины отразили.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации пять раз атаковал позиции наших войск. Продолжается одно боестолкновение вблизи Торецкая, на который оккупанты сейчас уже сбросили 11 КАБов.

На Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего украинские защитники отразили 11 атак. Бои продолжаются в четырех локациях, сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении с начала суток захватчик пять раз атаковал наши подразделения. Пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлении оккупанты активных действий пока не проводят, но наносят авиационные удары. Так, Пятихатки на Запорожье, Ольговке и Бургунке Херсонской области были обстреляны неуправляемыми авиаракетами, также на Херсонщине враг нанес удары КАБами по Дорожному и Шиловой балке.

"Командование ВСУ принимает необходимые меры для сдерживания наступления противника и стабилизации обстановки. Поддерживайте Силы обороны! Борьба продолжается! Слава Украине!" – говорится о сведении Генштаба ВСУ.