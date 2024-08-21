Работал HIMARS: в ССО показали, как исчезают мосты и понтоны россиян на Курщине. Видео

Силы обороны в Курской области РФ вывели из строя главные мосты через реку Сейм. Россияне пытаются исправить ситуацию, наводя понтонные переправы, однако они оперативно уничтожаются украинскими воинами, местами – еще до начала сооружения.

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Помехой российской логистике стали удары беспилотников Сил специальных операций, также операторы ССО корректируют огонь по мостам и понтонам с HIMARS. Секрет "фокуса" с исчезновением вражеских переправ раскрыли в Telegram-канале ССО.

Спецназовцы опубликовали видео поражений по мостам на Курщине и российским понтонным переправам.

"Куда на Курщине "исчезают" понтоны россиян? Операторы Сил специальных операций совместно с подразделениями Сил обороны Украины их метко уничтожают. На видео показаны эффективные поражения операторами ССО вражеской инженерной техники в Курской области, а также обнаружение и корректировка огня Хаймарсов по мостам и понтонным переправам", – отметили в ССО.

Интересно, что под удары украинцев попадает как понтонная техника, которая уже начала наводить переправу, так и техника, которая только направляется к Сейму, чтобы попытаться помочь исправить катастрофическую ситуацию для российской логистики. Для поражения применялись кассетные боеприпасы.

Кроме того, воины ССО вместе с побратимами из других составляющих Сил обороны нанесли удары и уничтожили скопления российской техники, полевой склад БК россиян, горюче-смазочные материалы оккупантов, а также комплекс РЭБ и 152-мм орудия Д-20. И, как видно из видео, полностью обеспечили, чтобы под ногами россиян в прямом смысле горела не только украинская, но и их собственная земля.

Напомним, ранее в ISW заявили, что ВСУ имеют новые успехи в Курщине и объяснили, что даст Украине операция.

Между тем, источники одного из российских оппозиционных изданий в окружении Путина рассказали, что начало украинской операции вызвало в Кремле шок, но постепенно его изменило осознание, что быстро вытеснить ВСУ из Курской области не удастся. Теперь российские власти хотят убедить россиян, что вторжение ВСУ на Курщину – это "новая нормальность".

А вот западные СМИ вслед за некоторыми российскими пропагандистами заявили о просчете генерала РФ, который позволил ВСУ провести операцию на Курщине. И дело здесь не только в нехватке войск на территории региона: брешь в российской обороне в очередной раз создал известный Александр Лапин, благодаря которому ВСУ в 2022-м освободили Харьковщину и нанесли россиянам сокрушительные потери, когда те пытались форсировать Северский Донец.