У ВСУ есть новые успехи на Курщине: в ISW объяснили, что даст Украине операция, и указали на провал России. Карта

Украинские силы продолжают продвижение в Курской области РФ. Они берут под контроль новые территории и уничтожат российские понтонные переправы еще до того, как россияне их наведут.

Тем временем, Москва вместо эффективной реакции на наступление Украины на Курщине продолжает усиливать бюрократизацию и плодить структуры, во многом дублирующие одна другую. Об этом идет речь в материале американского Института изучения войны (ISW).

Украинские войска 20 августа продолжали продвигаться по всей протяженности зоны контроля в Курской области. Они уделяют внимание уничтожению российских понтонных переправ и понтонного инженерного оборудования в районе реки Сейм в Глушковском районе. Это подтверждают, в частности, геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, зафиксировавшие, как украинские дроны разбивают российскую технику, пытавшуюся доставить понтоны в сейм в 3 км к северу от Глушково.

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Украинские воины также по состоянию на 19 августа уничтожили по меньшей мере один понтонный мост через Сейм, который был виден на спутниковых снимках от 17 августа.

Между тем некоторые российские военные блогеры утверждали, что под контроль ВСУ перешел населенный пункт Вишневка, расположенный в 14 км от российско-украинской границы и юго-западнее Коренево. Это косвенно признали и в российском минобороны, обозначив Вишневку как район украинского наступления.

Геолокационные кадры от 19 августа фиксировали продвижение ВСУ на запад вдоль трассы 38К-030 на востоке Корнево, а также на полях северо-восточнее этого населенного пункта.

Уже 20 августа российские военные блогеры сообщали, что украинцы продолжали механизированные штурмы Коренево, а российские войска пытались сдержать их продвижение артиллерийскими и авиационными ударами.

Также они рассказывали о якобы восстановлении российскими силами некоторых утраченных позиций и продвижении к югу от Сафоновки, расположенной северо-восточнее Коренево и в 30 км от границы.

Украинские войска, как свидетельствуют геолокационные кадры, появившиеся 20 августа, продвинулись в лесистых районах к северу от Русского Поречья (северо-восточнее Суджи, 20 км от границы). Успех украинцев в этом районе подтверждают и российские блогеры.

В то же время один из известных прокремлевских блогеров 20 августа заявил, что ВСУ дошли до западных районов Русской Конопельки (восточнее Суджи). А геолокационные кадры того же дня зафиксировали, как украинцы тянут трофейный российский танк Т-90М "Прорыв" вдоль дороги Снагость-Любимовка (8 км от границы). Это, считают в ISW, подтверждает, что Силы обороны "продолжают хорошо действовать в рамках заявленного максимального продвижения Украины в Курской области".

Аналитики также напомнили, что накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обнародовал карту актуальной ситуации в Курщине. Согласно ей украинские войска продвинулись немного дальше, чем считали в ISW, в том числе вблизи Викторовки (юго-западнее Коренево); между Снагостью и Корнево; к северо-востоку от Корнево в районах севернее Кременного и северо-западнее Погребков; восточнее Малой Локни (севернее Суджи) и юго-восточнее Суджи.

Впрочем, в ISW считают, что эта карта указывает скорее на "максимальные претензии", а не на объективный контроль Украины над указанной территорией, а значительные части выступа, в том числе там, где на карте Сырского указаны российские подразделения, аналитики склонны считать скорее" спорными зонами.

В целом, как заявил Сырский вечером 20 августа, продвижение украинских сил вглубь Курской области РФ достигло 28-35 км. Он также заявил о контроле над 1263 кв км и 93 населенными пунктами.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что одной из целей Курской операции является давление на Россию с тем, чтобы заставить Москву перебросить часть сил с украинского фронта на Курщину, что могло бы повлиять на темпы и перспективы российского наступления в Украине. В то же время российские территории, контролируемые ВСУ, являются "буферной зоной" для предотвращения обстрелов Сумской области и снятия угрозы возможного наступления РФ с этого направления.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, которое он озвучил 19 августа, "превентивная оборона" Украины на Курщине является самым эффективным противодействием государству-агрессору. Он также заявил, что украинские воины практически "зачистили" от российских войск приграничье России, граничащее с Сумщиной. А в Генштабе ВСУ 20 августа заявили, что украинские войска исчерпывают боевой потенциал российских войск, в том числе в Курской области.

Между тем, заместитель председателя Комитета по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз Мария Мезенцева-Федоренко 19 августа заявила, что Украина готовит новый раунд обмена военнопленными (военнопленными) и гражданскими заложниками с Россией, а также о том, что в ходе проведения операции на Курщине Украина придерживается международного гуманитарного права

Российское же военное командование на действия Украины на Курщине ответило дальнейшим усложнением и бюрократизацией своей "пока неэффективной структуры командования и управления". 20 августа министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о назначении своего заместителя Юнус-Бека Евкурова заместителем председателя "Координационного совета" при Министерстве обороны (МО) России по военным вопросам и вопросам безопасности в Брянской, Курской и Белгородской областях. Также он заявил, что Евкуров уже находится в Курской области.

Ранее Евкуров возглавлял Африканский корпус РФ и отвечал за сотрудничество с африканскими странами после уничтожения ЧВК "Вагнер", поэтому его новое назначение, считают аналитики, может свидетельствовать об увольнении с должности в Африканском корпусе и смещении приоритетов Кремля из Африки в ответ на ситуацию на Курщине.

Кроме того, Белоусов раздал поручение еще пяти членам Координационного совета по решению конкретных вопросов, связанных с операцией ВСУ на Курщине. Так, на одного из своих заместителей, Андрея Булыгу, он возложил ответственность за решение вопросов материально-технического обеспечения, транспорта и оказания помощи гражданским органам власти в эвакуации гражданского населения. Другой заместитель, Алексей Криворучко, будет отвечать за решение вопросов военно-технического обеспечения. Куратором инженерно-строительной деятельности стал заместитель министра обороны РФ Павел Фрадков, медицинского обеспечения – начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин.

Белоусов также объявил о создании Брянской, Курской и Белгородской группировок войск и заявил, что их неназванные командующие и неизвестный представитель российского Генштаба отвечают за защиту мирного населения от ударов беспилотников и других атак.

Кроме того, минобороны России дополнительно создало в Центре управления национальной обороны спецгруппу для мониторинга проблем в Брянской, Курской и Белгородской областях.

При этом заместитель начальника Центра управления СНБО генерал-лейтенант Юрий Корсачев заявил, что оперативная группа центра уже решила 25 вопросов, озвученных Брянским, Курским и Белгородским оперативными штабами, которые среди самых неотложных потребностей называли дополнительные поставки беспилотников, мобильных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радиоприемников, средств радиопомех и вездеходов.

Как новосозданные органы будут взаимодействовать с ФСБ РФ, которой Путин поручил проведение "контртеррористической операции" в российских приграничных регионах, Белоусов не объяснил.

"Растущая бюрократизация Координационного совета и других структур МО России, предназначенных для защиты от вторжения в Курскую область, вероятно, создаст дополнительную неразбериху в МО России и трения между МО России, ФСБ и Росгвардией, которые все пытаются работать в Курской области. ISW продолжает оценивать, что сложные и дублирующие обязанности и, казалось бы, растущий список актеров, которым Кремль поручил реагировать на украинское вторжение, мешают России создать эффективные общие структуры", – говорится в материале ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что РФ опрокидывает силы с фронта под Курск. Аналитики также оценили, сколько их придется привлечь Кремлю для отражения операции ВСУ.

Кроме того, в Институте изучения войны констатировали, что лидер кадыровского спецназа испортил репутацию Путину, призвав срочников защищать Курщину.