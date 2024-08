РФ перебрасывает силы с фронта под Курск: в ISW оценили, сколько их придется задействовать Кремлю для отражения операции ВСУ

Наступательная операция ВСУ в Курской области по-прежнему вынуждает Россию передислоцировать силы из украинского фронта. Последующие этапы боевых действий на территории РФ, вероятно, потребуют от Кремля дополнительных сил (примерно 20 тыс.) и средств в этом районе, что выгодно для Украины.

Хотя сдерживание наступления является наименее ресурсоемкой фазой ответа, который Кремлю еще предстоит предпринять, если он планирует возвращать захваченные у него под носом собственные земли. Об этом говорят аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Накануне The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, знакомый с украинской операцией в Курской области, сообщил, что ВС РФ уже передислоцировали туда "несколько" бригад неполного состава общей численностью 5000 человек. Все они базировались на определенных участках фронта в Украине, перемещения прошли в период с 6 по 13 августа.

По словам собеседника издания, российские силы отправили под Курск бригаду неполного состава из временно оккупированной территории Донетчины. В ISW предположили, что здесь имеются в виду элементы бригады "Пятнашка" поддерживаемой Россией "ДНР", которые прибыли в Курскую область примерно 8 августа вместе с другими более мелкими российскими нерегулярными подразделениями из Донецкой области.

По состоянию на 15 августа, также на Курщину российское командование перевело подразделения 200-й мотострелковой бригады (14-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), которые в последние месяцы вели атаки в районе Часова Яра на Краматорском направлении фронта.

Кроме того, российский батальон "Тигр" 155-й морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот, Восточный военный округ) 17 августа объявил, что его элементы развертываются на Курщине, хотя еще на конец июля они действовали в районе Волчанска на Харьковском направлении.

"Российские войска перебросили дополнительные силы в Курскую область с первой недели украинского вторжения. Вероятно, речь идет о переводе в общей сложности более 5000 человек личного состава", – оценили в ISW.

По словам аналитиков, такие передислокации хоть и позволили немного замедлить быстрые успехи ВСУ в Курской области и начать сдерживать масштабы украинского наступления, но эти действия являются только первой и, вероятно, наименее ресурсоемкой фазой российского ответа на этот ход Украины.

Эксперты прогнозируют, что армия РФ, скорее всего, начнет согласованные контрнаступательные усилия, чтобы вернуть российскую территорию на пограничье, хотя еще слишком рано оценивать, когда она полностью остановит (и сможет ли вообще) наступление ВСУ и перехватит инициативу, чтобы начать такие усилия.

"Это вероятное будущее российское контрнаступление потребует от России направить еще больше живой силы, техники и материальных средств в Курскую область. Им понадобится где-то 20 000 человек, чтобы вернуть территорию в этом районе", – подсчитали в ISW.

Там говорят, что это играет на руку Украине, которая стремится отвлечь оккупантов от их наступательных усилий по крайней мере на Донбассе. Однако пока трудно прогнозировать точное количество живой силы и техники, которые Кремлю необходимо будет задействовать для спасения своей Курской области (а именно проведения непрерывных операций, которые смогут отбросить украинские силы за границу), будет зависеть от того, насколько активно ВСУ будут защищать занятые позиции на территории страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Financial Times известило, что Россия массово направляет в Курскую область срочников почти из всех российских регионов. Пытаясь сдержать наступление ВСУ, Кремль в который раз нарушил свои обещания россиянам, ведь неоднократно утверждал, что призывников на войну не будут отправлять.

