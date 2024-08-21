'Шок прошел': в Кремле хотят убедить россиян, что вторжение ВСУ на Курщину 'новая норма' – СМИ

Операция Украины в Курской области повергла Кремль в шок. Однако спустя две недели после ее начала шок российских "элит" постепенно начал отступать, в Москве осознали, что "ситуация" на Курщине растянется минимум на несколько месяцев.

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Теперь пропагандистская машина РФ пытается убедить население России в том, что происходящее является частью "новой нормальности". Об этом со ссылкой на источники, близкие к администрации российского диктатора Владимира Путина и российскому правительству пишет издание "Медуза".

Сразу три собеседника издания – два из приближенных к АП и один из правительственных кругов – в разговоре с журналистами признали, что российские власти сразу после начала операции Украины в Курской области были "шокированы". Однако со временем шок отступил, вместо него "произошло привыкание".

"Вначале было непонятно, какими силами зашли, на какой срок это. Сейчас понимание есть, это всегда легче. До областных центров далеко. Но сам заход [ВСУ] на территорию РФ и взятие под контроль сел — это событие новое, и событие очень неприятное", — рассказал близкий к Кремлю собеседник "Медузы".

Один из приближенных к АП источников отметил, что в последнее время соцопросы демонстрируют всплеск среди российского населения "тревожных настроений": их испытывают 45% россиян, по сравнению с предыдущим опросом рост составил 6%. В Кремле эти показатели считают достаточно высокими и надеются на то, что тревожность вскоре пойдет на спад.

"Во время шока, а это, безусловно, было шоком, всегда происходят скачки [социологических показателей], потом люди привыкают и все устаканивается. Что творилось во время мятежа Пригожина, мобилизации и в начале войны? Но все устаканилось", — заявил один из собеседников "Медузы", добавив, впрочем, что "если бы война остановилась — всем бы стало легче".

При этом в Кремле решили не ждать, пока настроения "устаканятся" и предпринять усилия для ускорения процесса. Для этого в окружении Путина решили обратиться за помощью к старой-доброй пропаганде: вся пропагандистская машина сейчас заточена на подготовку россиян к жизни в условиях "новой реальности" и "новой нормальности".

"Это [использование таких оборотов в пропаганде] нужно, чтобы люди считали происходящее не отклонением, а новой нормой, пусть и временной. Это должно успокаивать. В отклонении от нормы существовать сложно. В норме, пусть и новой, — проще", — объяснил изданию один из медиатехнологов, сотрудничающий с внутриполитическим блоком АП.

Пропаганда по заданию из Кремля распространяет следующие тезисы в изображении этой самой "новой реальности". Российскому населению вкладывают в головы то, что "враг действительно прорвался на российскую территорию", его "ждет неминуемое поражение", однако для этого понадобится время, так что возвращения подконтрольных ныне ВСУ территорий россиянам "придется подождать".

Также пропагандисты убеждают россиян в необходимости "направить негатив и шок в позитивное русло" и собирать помощь для Курской области. Соответствующие "рекомендации" также спущены из Москвы на уровень региональных властей.

"Кто что может. Нет такого — надо собрать столько-то денег или направить столько-то продуктов. Организовать сбор, предложить поучаствовать. Где-то предлагают перечислить однодневный заработок — это уже добровольно-принудительно. Понятно, что, если начальство сказало, бюджетники перечислят. [Но, например], у нас чисто добровольно все", — заявил в беседе с "Медузой" один из высокопоставленных чиновников регионального уровня, пожелавший сохранить анонимность.

Также сразу несколько представителей регионов рассказали изданию, что подобные сборы организованы и в некоторых российских госкорпорациях.

"Новую нормальность", как следует из сообщений российских СМИ, отличает также объявление досрочного голосования на выборах губернатора Курской области, оно стартует с 28 августа, основной этап голосования состоится в начале сентября.

При этом, по данным издания "Верстка", выборы в Курской области и вовсе могли отменить, обсуждалась также возможная замена кандидата от власти. Однако близкие к администрации Путина источники "Медузы" эти сообщения опровергли.

"Мало ли что там [в регионе] говорят и какие слухи пускают. Отмена бы увеличила панику: значит, под угрозой весь регион, раз губернатора отказались выбирать, то, может быть, и область уже сдали? Никаких угроз голосованию нет. На Донбассе проходили выборы и референдумы в военных условиях — и ничего", — заявил один из собеседников, близких к Кремлю.

А вот муниципальные выборы в регионе действительно могут отменить.

"Это как раз точечная отмена, она не страшна", — утверждает источник "Медузы".

Все собеседники издания сходятся во мнении, что бои в Курской области могут растянуться на несколько месяцев, некоторые при этом утверждают, что такая оценка "достаточно оптимистическая — если все получится". Тезис о вытеснении ВСУ с Курщины также ранее озвучивал "главный спикер" РФ по Курской области, командир "Ахмата" Апти Алаудинов", который выдал, что войска РФ вернут контроль над Курской областью через "два-три месяца", что, по его словам, может совпасть с "окончанием войны" в принципе.

Несмотря на то, что Алаудинов с первых дней операции Украины в Курской области отличился множеством противоречивых заявлений, за которыми часто видна неприкрытая ложь, Москва против такого "спикера" не возражает. По словам источников "Медузы", в Кремле исходили из соображений, что с российской стороны ситуацию курирует ФСБ, а "спецслужбы не любят рассказывать и выходить на люди". Но, поскольку "Апти хотел сам, ему не мешают".

"Какой-то официальный представитель нужен", — объяснил один из собеседников.

Также источники "Медузы" рассказали, что сразу после захода ВСУ в Курскую область в Кремле обсуждалась возможность проведения новой волны мобилизации. Пока с этим решили повременить, но из-за нехватки резервов новую мобилизацию в России могут объявить до конца 2024 года.

При этом в российском правительстве и бизнес-среде царит резко негативное отношение к возможному проведению мобилизации.

"Это выбьет из экономики последние трудовые ресурсы. Работать уже некому. А тут одних заберут, другие начнут ныкаться", — заявил источник издания из правительственных кругов.

Но прислушается ли к этим аргументам Кремль, собеседник издания ответить затруднился. Он также отметил вероятность массового привлечения срочников к участию в боях на Курщине. Соответствующий информационный "разогрев" через СМИ уже начался.

"Это тоже подается как часть новой нормы. Раз враг пришел к нам, то срочники [должны] принимать участие в отражении", — говорит один из источников.

Ждут "элиты" и отставок ответственных за прорыв ВСУ.

"Сразу после начали обсуждать отставку [главы Генштаба Валерия] Герасимова. Сейчас таких слухов нет — с одной стороны, в Курской области все непросто, но наступление в Донбассе идет. У Герасимова есть недоброжелатели, есть и наступление, которое он может подать президенту как заслугу. Но раз есть кризисная ситуация, ошибки, то какие-то виноватые в ней точно появятся", – цитирует издание слова одного из источников.

Напомним, ранее в ISW объяснили, что даст Украине операция в Курской области и отметили, что ВСУ продолжает добиваться там успехов. Российское военное командование на продвижение украинских воинов отвечает тем, что множит дублирующие одна другую структуры, а также перебросила некоторые подразделения из Часова Яра на Курщину.

Тем временем Z-паблики сообщили, что ВСУ разбили бригаду российских морпехов в Курской области, у российских войск большое количество убитых и раненых.