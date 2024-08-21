Россия перебросила некоторые подразделения из Часова Яра на Курщину: в ISW оценили, повлияет ли это на темп операций. Карта

Россия передислоцировала свои подразделения из направления Часова Яра Донецкой области в Курскую область. Речь идет, в частности, об элементах российской 11-й воздушно-десантной (НДС) бригады и 30-го мотострелкового полка.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они считают, что такие маневры оккупантов могут повлиять на темпы российских наступательных операций РФ в Донецкой области, но последствия проявятся не раньше, чем через несколько недель.

"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование, вероятно, крайне не желает выводить участвующие в боевых действиях российские военные подразделения из более приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может привести к замедлению темпов российских операций на этих направлениях", – считают аналитики.

В сводке отметили, что ранее уже наблюдали дополнительные признаки того, что российские власти в значительной степени полагаются на объединение призывников, нерегулярных и регулярных российских сил, передислоцированных из менее приоритетных прифронтовых районов Украины, для противодействия украинскому вторжению в Курскую область.

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Напомним, ISW также сообщили, что украинские силы продолжают продвижение в Курской области РФ. Они берут под контроль новые территории уничтожат российские понтонные переправы еще до того, как россияне их наведут. Тем временем, Москва вместо эффективной реакции на наступление Украины на Курщине, продолжает усиливать бюрократизацию и умножать структуры, во многом дублирующие друг друга.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ заняли не менее 93 населенных пунктов во время наступления в Курской области. Украина контролирует более 1260 квадратных километров территории страны-агрессора.

– Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес считает, что операция Сил обороны Украины в Курской области РФ обнаружила некоторые существенные слабости как у российской армии, так и у ОПК государства-агрессора. Кремль "нет возможности вывести Украину из войны", пока Запад продолжает передавать ей даже те скромные объемы помощи, которые поставляются сейчас.

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