Россияне путают с 'Нептуном': что известно об украинской баллистической ракете 'Сапсан', применение которой по врагу подтвердил Зеленский

Украина начала использовать баллистические ракеты "Сапсан" украинского производства для ударов по врагу. При этом сами россияне считают, что имеют дело с прилетами других украинских ракет – крылатых "Нептунов".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с представителями СМИ. OBOZ.UA собрал данные о характеристиках украинской баллистики из открытых источников.

Украина применяет собственную баллистику против агрессора

По словам Зеленского, первую украинскую баллистику – ракеты "Сапсан" – Украина уже начала использовать в реальных боевых условиях.

"Скажу откровенно: Украина на сегодня уже применяет "Нептуны", "длинные Нептуны", "Паляниця", "Фламинго", а также "Сапсан", скажу честно, начали. И я не буду говорить в [каком] количестве, отвечу достаточно риторически, обобщенно на этот вопрос. Почему? Потому что пока не хочется, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", – заявил президент.

По его словам, россияне до сих пор не поняли, с чем именно имеют дело, часто путая "Сапсан" с крылатыми ракетами "Нептун".

"Нептуны" действительно хорошо работают. И есть много моментов, когда наш враг считает, что было применение "Нептунов". И пусть так и продолжает считать", – подчеркнул президент.

Что известно о баллистических ракетах "Сапсан"

Впервые широкой общественности о начале серийного производства украинской баллистической ракеты малой дальности "Сапсан" украинская власть сообщила этим летом. Примерно за месяц до этого состоялось первое боевое применение этой ракеты, завершившееся успехом: тогда "Сапсан" разрушил российский командный пункт на расстоянии около 300 км от точки запуска.

"Корни" этой разработки уходят во времена начала существования независимой Украины.

Старт работе над украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом "Сапсан" (экспортное название "Гром-2") на базе твердотопливной баллистической ракеты с радиусом действия до 500 км дала разработка Конструкторского бюро "Южное" в начале 1990-х. Тогда она называлась "Борисфен" и должна была заменить устаревшие ракеты, полученные украинской армией после распада СССР в "наследство". Впрочем, по ряду причин, в том числе и отсутствия финансирования, проект развития не получил.

К жизни замысел создать собственную баллистику вернулся с 2013-го – в виде проекта ОТРК "Гром", испытания которого должны были состояться сначала в 2015, затем – в 2016-м. После ряда перипетий в апреле 2019 года стало известно, что уже изготовлено 2 опытных образца комплекса. Один в рамках иностранного заказа от Саудовской Аравии, а второй для Вооруженных сил Украины.

В феврале 2021 года Министерство обороны Украины сообщило о планах подписать контракт на первый опытный дивизион ОТРК "Сапсан" сокращенного состава, который должен был состоять из элементов, необходимых для испытаний: одна опытная батарея и элементы управления дивизионом оперативно-тактического комплекса.

Вернулась тема "собственной баллистики" в информационное пространство уже во время полномасштабной войны. В ноябре 2023 года начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов подтвердил существование комплекса и отметил работы по его совершенствованию. В августе 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании, а в октябре того года глава украинской делегации в НАТО Егор Чернев заявил, что ракета почти готова к запуску в "серию".

Далее, в мае 2025 года, произошло уже упомянутое уничтожение российского военного объекта на расстоянии 300 км, что привело к объявлению 13 июня Центром исследований армии, конверсии и разоружения о начале подготовки к серийному производству комплекса.

В том же месяце президент Зеленский подтвердил, что Украина готовится к массовому производству "Сапсана", а ракета успешно прошла боевые испытания, а 23 июня в Офисе президента Украины заявили о старте такого производства.

Характеристики баллистической ракеты "Сапсан"

По очевидным причинам, точные характеристики ракеты "Сапсан" не раскрываются. В экспертной среде среди прочих бытует мнение, что она является значительно улучшенным советским проектом баллистической ракеты "Искандер-М", при усовершенствовании которого Украина использовала передовые западные технологии.

Еще одна версия заключается в том, что в основе "Сапсана" лежит РСЗО "Ольха-М".

Доподлинно известно, что "Сапсан" относится к баллистическим ракетам малой дальности оперативно-тактического уровня. Класс – "земля – поверхность".

Масса боевой части новой ракеты вероятно составляет 480 кг, она имеет скорость 5,2 маха (около 6370 км/ч) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Минимальное расстояние до цели – 50 км .

Дальность экспортного варианта заявлялась в пределах 280 км.

Значение разработки

По оценкам экспертов, Вооруженным силам Украины необходимо не менее 300–500 таких ракет для эффективного использования. Преимущество баллистики заключается, в частности, в том, что она менее уязвима для российской ПВО, чем крылатые ракеты – поэтому обеспечит Украине возможность эффективно отвечать на российские ракетные удары и улучшит стратегические возможности ВСУ.

С учетом известных характеристик, появление "Сапсанов" на вооружении украинского войска позволит поражать вражеские цели, возможно, даже эффективнее, чем с использованием ATACMS: украинские ракеты имеют вдвое более мощный заряд, летят быстрее и имеют больший радиус поражения.

Из оценок в медиа стоит отметить мнение, что "Сапсаны" могли бы еще больше усложнить логистику врага и его способность управления войсками – и фактически создать "кол-зону" радиусом в 300-500 км. Это будет означать для оккупантов риск для их ОТРК "Искандер", необходимость перемещать еще дальше от границы свои склады, аэродромы тактической авиации и логистические хабы.

Кроме того, "Сапсаны" могут еще больше усложнить жизнь для российской ПВО, которая демонстрирует значительную беспомощность в защите своих складов, военных заводов и НПЗ даже тогда, когда по ним летят обычные дроны.

Ранее OBOZ.UA уже рассказывал, что известно об украинском ОТРК "Сапсан".

Тогда мы поинтересовались характеристиками украинской баллистики после того, как ее серийное производство анонсировал Зеленский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!