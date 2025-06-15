Украинская баллистика на 500 км? Что известно об украинском ОТРК 'Сапсан', серийное производство которого анонсировал Зеленский

Президент Владимир Зеленский объявил, что Украина готовится к массовому производству баллистических ракет "Сапсан". Разработка этого оперативно-тактического ракетного комплекса началась еще в 2000-годах, дальность его действия достигает 500 км.

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OBOZ.UA разбирался, что известно о "Сапсане" и при чем тут "Гром-2", которого уже давно боятся россияне.

С чего все начиналось

Мы уже писали о том, что первым украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом, способным наносить удары на короткие (около 100 км) и на средние (до 500 км) расстояния, должен был стать ОТРК "Борисфен". Однако из-за организационных и финансовых трудностей этот проект устарел еще на этапе разработки "на бумаге".

На его базе было решено создать ОТРК "Сапсан", который должен был совместить свойства систем залпового огня, тактических и оперативно-тактических комплексов. Новую оперативно-тактическую ракету планировалось принять на вооружение в 2011 году, однако помешала традиционная нехватка финансирования и политические противоречия между ветвями власти.

"Сапсан" и "Гром-2" – это одно и то же?

После победы Революции Достоинства и начала российской агрессии в 2014 году вопрос завершения разработки комплекса "Сапсан" снова вышел на повестку дня. Многие эксперты предполагали, что проект "Сапсан" нашел свою реализацию в ракетном комплексе "Гром-2", который 24 августа 2018 года был продемонстрирован на военном параде ко Дню Независимости Украины.

Из-за того, что проект засекречен, нет точной официальной информации о том, являются ли "Сапсан" и "Гром-2" одной и той же разработкой. Часть военных экспертов высказывала мнение, что "Гром-2" – это экспортная версия "Сапсана". А другие разворачивали теорию о том, что "Гром-2" будет иметь дальность полета 500 км, а "Сапсан" – чуть ли не 2000 км.

Если же предположить, что тот "Сапсан", о котором говорил 14 июня Владимир Зеленский, это и есть тот комплекс, который ранее называли "Гром-2", стоит разобраться, что нам о нем известно.

Что известно про "Гром-2"/"Сапсан"

В 2015 году появилась информация, что Саудовская Аравия согласовала финансирование украинского ОТРК "Гром-2", перечислив около $40 млн на его разработку. В декабре того же года секретарь СНБО Турчинов заявлял о создании полного производственного цикла в Украине.

В 2016-2018 годах комплекс официально презентовали, а с 2018 года демонстрировали его на военных парадах. В феврале 2021 года министр обороны Таран сообщал, что проект готов более чем на 80%, но продвижение сдерживает нехватка средств.

Ожидалось, что осенью 2019 года "Гром-2" пройдет государственные испытания, а с 2022 года начнется его поступление на вооружение, однако этого не произошло. В марте 2023-го тогдашний министр обороны Резников заявил, что завершение "Гром-2"/"Сапсан" планируется уже в том же году.

Два года назад, по состоянию на июнь 2023-го, ОТРК "Сапсан" оставался даже не опытным образцом, а проектом на стадии разработки. Об этом заявлял Игорь Крол, глава Ассоциации "Западноукраинское объединение предприятий оборонно-промышленного комплекса".

На тот момент разработка ОТРК "Сапасан" была далека от завершения. Прогресс разработки экспортной версии "Гром-2", в котором используются значительная часть решений, составлял 75%. А прогресс создания ОТРК "Сапсан" был оценен на уровне 65-70%.

Технические характеристики ОТРК "Гром-2"

"Гром-2" – это украинский оперативно-тактический ракетный комплекс с высокой точностью и способностью прорывать современные системы ПВО (в частности С-300/С-400) благодаря аэробаллистической траектории. Ракета оснащена инерционной системой управления с навигацией и наведением различного типа, что обеспечивает ее маневренность и точность.

Боевая часть ракеты массой 480 кг может быть как осколочно-фугасной, так и проникающей. Вес боезаряда дает возможность говорить, что он способен уничтожить противника на площади 10 тыс. кв. м в случае использования кассетного заряда, или на площади 2-3 га обычным осколочно-фугасным зарядом.

Считается, что комплекс поддерживает применение как баллистических, так и крылатых ракет, что делает его универсальным – для противовоздушной обороны, береговой охраны или ударов по глубокому тылу.

Дальность стрельбы "Гром-2" в экспортной версии – до 280 км, для ВСУ – до 350 км, а по неофициальным оценкам – до 500 км. Он рассматривается как стратегическое средство неядерного сдерживания.

Украина уже применяла "Гром-2"?

В марте 2023-го года в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что Украина начала применять оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Спикер российского ведомства рассказывал, что российская противовоздушная оборона якобы перехватила одну ракету, запущенную с этого ОТРК.

"В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета "Гром-2", три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Новоандреевка и Зеленый Гай", – говорилось в сообщении.

Однако никаких доказательств применения Украиной ОТРК "Гром 2" россияне тогда не привели.

Осенью того же года тогдашний начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Сергей Баранов заявлял, что оперативно-тактический комплекс "Гром-2" продолжает развиваться и совершенствоваться. Российские оккупанты "могут оценить его эффективность на себе", отмечал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодня идет активная подготовка к массовому производству баллистических ракет "Сапсан". Ранее уже были проведены успешные испытания этой системы вооружения.

Сейчас же в центре внимания стоит вопрос масштабирования производства "Сапсанов". По словам Зеленского, было проведено уже много совещаний, посвященных производству отечественного ракетного вооружения.

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