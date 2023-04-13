Ракетный комплекс с дальностью поражения до 500 км: что известно об украинском "Громе", которого боятся в Москве

Время от времени в украинском информационном пространстве возникают разговоры о применении на фронте украинского ракетного комплекса под названием "Гром". Сначала некоторые военные эксперты приписывали ему атаку на российский военный аэродром в Саках 9 августа 2022 года, затем атаку на Феодосию 8 апреля 2023 года. А 30 марта министерство обороны России впервые официально заявило, что уничтожило украинскую оперативно-тактическую ракету "Гром-2".

Видео дня

OBOZREVATEL разбирался – что это за оперативно-тактический ракетный комплекс, которого официально еще не существует, но он уже наводит страх и панику на россиян вплоть до Москвы.

Исторические предпосылки появления

В Украине еще в начале 1990-х годов были довольно интересные наработки в этом направлении, но хроническое безденежье, а порой и откровенный саботаж представителей власти привели к тому, что в 2014 году, по сути, пришлось стартовать почти с нуля.

Первым украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом, способным наносить удары на короткие (около 100 км) и на средние (до 500 км) расстояния, должен был стать ОТРК "Борисфен". Работа над ним началась еще в 1994 году, однако за неимением финансирования дальше эскизов дело не продвинулось, а в 2003 году работу над проектом вообще прекратили (премьер-министром Украины тогда был Виктор Янукович).

Таким образом, из-за организационных и финансовых трудностей проект ОТРК "Борисфен" устарел еще на "бумажной" стадии, и в 2006 году по инициативе тогдашнего президента Виктора Ющенко приняли стратегическое решение на основе его эскизов создать новый проект, получивший название "Сапсан".

По первоначальной идее, "Сапсан" должен был объединить свойства систем залпового огня, тактических и оперативно-тактических комплексов. Он должен поражать цель на расстоянии до 500 км и держать под прицелом столицу России (расстояние от украинской границы до Москвы – примерно 480 км).

Новую оперативно-тактическую ракету планировалось принять на вооружение в 2011 году, однако помешала уже традиционная нехватка финансирования и политические противоречия между ветвями власти.

Так, в 2009 году украинское конструкторское бюро завершило эскизный проект ОТРК "Сапсан", однако Министерство обороны Украины его отклонило (премьер-министр – Юлия Тимошенко, и. о. министра обороны – Валерий Иващенко). А начиная с 2010 года, когда президентом Украины стал Виктор Янукович, работы вообще фактически прекратились. 26 июня 2013 года министр обороны Украины и гражданин РФ Павел Лебедев официально сообщил, что Министерство обороны Украины отказалось от проекта "Сапсан".

После победы Революции Достоинства и российской агрессии в 2014 году вопрос о завершении разработки комплекса "Сапсан" снова вышел на повестку дня. В 2016–2018 годах многие эксперты предполагали, что проект "Сапсан" нашел свою реализацию в ракетном комплексе "Гром-2", который 24 августа 2018 года был продемонстрирован на военном параде ко Дню Независимости Украины (почему название именно "Гром-2" – точно неизвестно; известно лишь, что в 2013 году этот же проект выставлялся на оружейной выставке под названием просто "Гром").

Точной официальной информации о том, являются ли "Сапсан" и "Гром-2" одним и тем же проектом, или это разные разработки, по понятным причинам до сих пор нет – проект засекречен, насколько это возможно в современных реалиях. Мнения же военных экспертов разделились: одни предполагают, что "Гром-2" – это экспортная версия "Сапсана", в то время как другие разворачивают теорию о том, что "Гром-2" будет иметь дальность полета 500 км, а "Сапсан" – едва ли не 2000 км.

Что такое "Гром-2" сегодня

В 2015 году появилась информация о том, что Саудовская Аравия и Украина ведут переговоры о заключении контракта по закупке украинских тактических ракетных комплексов "Гром-2" с привлечением финансов на проектно-конструкторские разработки. Впоследствии Саудовская Аравия перечислила около 40 млн долларов на соответствующие доработки данного ракетного комплекса, что фактически и дало старт этому проекту (похоже, отсюда и растут ноги версии об экспортном названии "Гром-2").

В декабре 2015-го тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что вокруг проекта "Гром-2" создается производство полного цикла, начиная от ракетного топлива и заканчивая боевой частью ракеты, которая будет лучшим стандартом из оперативно-тактических ракет, существующих в мире. Он отметил, что ОТРК будет почти полностью состоять из украинских комплектующих и его разработка и изготовление предполагают кооперацию почти 50 отечественных предприятий.

30 августа 2016 года пресс-служба одного из отечественных конструкторских бюро распространила информацию о том, что Украина начинает разработку новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", а уже 2 января 2018 года появилась информация о готовности его к испытаниям.

Ожидалось, что осенью 2019 года "Гром-2" пройдет государственные испытания, а с 2022 года начнет поступать на вооружение. Но дальше единичного экземпляра, который, начиная с 2018 года, из года в год ездил по Крещатику во время военного парада на День Независимости, дело не пошло.

В феврале 2021 года, согласно информации тогдашнего министра обороны Андрея Тарана, проект "Гром-2", или же "Сапсан", был готов чуть более чем на 80%. Причина (и это уже даже не смешно) – нехватка финансирования.

В марте 2023 года нынешний министр обороны Украины Алексей Резников в одном из интервью заявил, что в планах – завершить создание ракетного комплекса "Гром-2"/"Сапсан" уже в этом году.

"Думаю, это вполне реалистичный шанс. Я бы назвал его планом. Я лично недавно был на производстве и смотрел на отдельные элементы этой программы, поэтому с оптимизмом смотрю на реализацию этого плана", – сказал Резников.

Обнародованные технические характеристики ОТРК "Гром-2"

В открытых источниках можно найти информацию о том, что "Гром-2" – это комплекс оперативно-тактического назначения с высокой точностью поражения и проходимостью противоракетной обороны более 96%. Это достигается за счет того, что данные ракеты способны лететь не только по баллистической прогнозируемой траектории, но и по аэробаллистической – непредсказуемо меняя траекторию по ходу полета, что гарантирует прорыв всех существующих систем ПВО, даже российских С-300 и С-400. То есть это некая улучшенная версия российского "Искандера".

Известно также, что бортовая система управления ракеты инерционная, комплектуется системами навигации и наводками разного типа (радиолокационными, оптико-электронными).

Боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 кг. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу. Вес боезаряда позволяет говорить, что он способен уничтожить противника на площади 10 тыс. кв. м при использовании кассетного заряда, или на площади 2-3 га обычным осколочно-фугасным зарядом.

Авторы проекта особо отмечают, что комплекс "Гром-2" приспособлен для стрельбы как баллистическими, так и крылатыми ракетами, что делает его универсальным и пригодным как для противовоздушной обороны, так и для береговой охраны, а также позволяет использовать как дальнобойный оперативно-тактический комплекс.

Минимальная дальность стрельбы этого комплекса составляет 50 км, максимальная – 280 км в экспортной версии и 350 км – для нужд ВСУ (это связано с "Режимом контроля за ракетными технологиями", запрещающим продажу иностранным государствам ракет "земля – земля" с большей дальностью). Однако, судя по имеющейся информации из целого ряда источников, 350 км – это "юридическая" дальность (прописанная согласно существующим юридическим ограничениям), а реальная дальность "Грома-2" может составить до 500 км.

Таким образом, тактический ракетный комплекс "Гром-2" рассматривался как мощное средство неядерного сдерживания агрессора. И кто знает, как бы повернулась история, найди власть деньги на завершение проекта до 24 февраля 2022 года…

Вместо выводов

Итак, как видим, официально ни ОТРК "Гром-2", ни ОТРК "Сапсан" еще не существуют, но слава об их победах уже уверенно распространяется по интернету. Конечно, нельзя исключать, что финальные испытания ракет "Гром-2"/"Сапсан" проводились в боевых условиях, используя в качестве мишеней российские военные объекты в Крыму. Определенный смысл в этом есть. Но лучше все же дождаться официальной информации.

А озабоченность российского минобороны можно понять. Ведь если Украине действительно удалось довести до боевых кондиций этот проект, то такое понятие, как "безопасное расстояние", потеряло свой смысл не только на Донбассе или в Крыму, но и в Москве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!