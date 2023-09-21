Россияне создают военное училище в оккупированном Донецке: в ЦНС объяснили, почему это нарушение международного права

Российские оккупанты создают в оккупированном Донецке военное училище. Тем самым они в очередной раз совершают преступление против украинского народа.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что это нарушение международного права.

"Оккупанты создают военное командное училище при министерстве нападения РФ в Донецке. Федеральное государство казенное военное образовательное учреждение высшего образования "донецкое высшее общевойсковое командное училище" должно быть образовано в МО РФ до 1 декабря 2023 года", – говорится в сообщении.

Плановая штатная численность заведения вместе с курсантами 3,5 тыс. человек. Его образуют на базе созданного террористами училища, функционировавшего с 2015 года на нужды армии "ДНР".

"Заметим, что функционирование таких заведений является нарушением международного права, ведь такие заведения по факту вербуют жителей временно захваченных регионов на войну против Родины.

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Распоряжение по училищу было подписано 16 августа премьер-министром РФ.

К слову, училище было основано еще при СССР в 1967 году. Там готовили офицеров-политруков для инженерных войск и войск связи. В 1995 году училище было расформировано.

Оккупанты возобновили работу заведения в мае 2015 года, в то время как РФ оккупировала Донецк. Сейчас студентов, которые там учились и учатся, отправляют и готовят войну против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-террористка Россия создало новую частную военную компанию. Ею будет заниматься непосредственно министерство обороны РФ.

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