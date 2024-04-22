Россияне убили многодетную семью и разрушили их дом: что известно о погибших на Днепропетровщине

В Синельниково Днепропетровской области российская ракета убила многодетную семью и полностью разрушила их дом. Выжил только младший ребенок, 6-летний Ваня. Он получил тяжелые ранения и находится в областной больнице. Опекунство над ним возьмет тетя.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Ракета убила многодетную семью

В пятницу, 19 апреля, рано утром российские ракеты ударили по Днепропетровщине. Одна из них попала в жилой район города Синельниково. В это время в одном из частных домов мирно спала многодетная семья. Ракета полностью разрушила ту часть, где находились спальни.

От дома осталась только груда кирпичей. На месте погибли 55-летняя бабушка Анжела, 35-летняя Анна Дудула, мама троих детей, 14-летняя Александра и 8-летний Миша. Чудом остался жив только 6-летний Ваня. Но он получил травмы челюсти, сотрясение мозга.

Мальчика сразу же доставили в областную больницу, сейчас он находится под присмотром врачей.

Пес семьи лежал на пепелище

Вокруг дома, где жила многодетная семья, также разрушены десятки домов их соседей. Через некоторое время на руинах дома Анны появился большой старый пес по кличке Дружок. Соседи говорят, что точно такой пес жил в этой семье, дети его очень любили.

Пес лежал на пепелище и никого к себе не подпускал, хотя был ранен. Одной из зоозащитниц удалось дать собаке седативное и все-таки забрать его на лечение.

Все дети хорошо рисовали

Также вокруг среди мелких камней и деревянных щепок разбросаны тетрадки детей. На одной из них написано "Дудула Миша", а внутри неуверенным детским почерком выведены буквы. Это тетрадка погибшего Миши.

Девочки-школьницы пособирали разбросанные рисунки и фотографии семьи.

Все дети в многодетной семье учились рисовать. Там на пепелище валялась записка бабушки, она написала, что рисунки сделала ее старшая внучка Александра. Девочка очень красиво рисовала, у нее был талант. Она и в школе была отличницей, участвовала в конкурсах.

Знакомая семьи рассказала OBOZ.UA, что Миша очень красиво рисовал и учил этому младшего брата Ваню.

Также она добавила, что 14-летняя девочка сама ходила в евангельскую церковь, которая расположена в Синельниково. "Она бывала там по выходным и в будние дни по вечерам", – добавила женщина.

В самой церкви эту информацию подтвердили, но рассказывать о ребенке без разрешения родных ничего не стали.

Бабушка работала в цветочном магазине

Подруга Анжелы, бабушки детей, Лариса вспоминает, что они дружили с детства и в школу ходили вместе, а потом их дочери тоже учились в одном классе.

"Анжела сама была сиротой, отца своего она не знала, а ее мама умерла. Воспитывали ее дедушка с бабушкой. После школы она вышла замуж в первый раз, и родилась у них Аня. Потом она второй раз вышла замуж, ее супруг был инвалидом, у него больное сердце. Но жили они дружно, и Анжела практически сама обеспечивала всю семью. Потому что муж не мог работать, а у дочки были дети", – рассказывает Лариса.

Долгое время Анжела проработала в цветочном магазине на рынке. Потом она пошла работать уборщицей в спортивный клуб в Днепре.

"А не так давно Анжела похоронила своего мужа, для нее это было большим горем. Примерно пару месяцев назад я встретила Анечку, она дала номер телефона мамы и попросила навестить ее. Говорила, что Анжела очень скучает по мужу", – говорит Лариса.

Соседи о семье вспоминают очень хорошо. Говорят, что жили они скромно, но дети были воспитанными. Погибших уже похоронили. Выжившего Ванечку возьмет тетя по линии покойного мужа Анжелы.