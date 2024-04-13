Россияне ударили по Купянску: есть разрушения, под завалами оказался мужчина. Фото

Вечером 12 апреля российская оккупационная армия в очередной раз обстреляла Купянск Харьковской области. Целью путинских террористов стали жилые дома и мирные жители.

Вследствие обстрела пострадали двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Под ударом оккупантов был центр города Купянска. В результате взрывов произошел пожар в жилом доме на площади 200 кв. метров.

В соседнем доме под завалами оказался 62-летний мужчина. В ходе поисково-спасательной операции сотрудники ГСЧС деблокировали его. Мужчину передали медикам.

Кроме того, еще один мужчина 73 лет получил ранения. Его также госпитализировали с места происшествия.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские террористы атаковали Купянск около 22:40. Также он добавил, что в течение суток десятки населенных пунктов на Харьковщине были под артиллерийским и минометным обстрелом. Еще по ряду населенных пунктов россияне нанесли авиаудары.

Напомним, днем 12 апреля оккупанты нанесли удары по Купянскому району Харьковщины. Под обстрелом были село Моначиновка и поселок Купянск-Узловой, вследствие атаки погиб 64-летний мужчина, еще два человека пострадали.

Ранее из 47 прифронтовых населенных пунктов Харьковщины решили принудительно эвакуировать семьи с детьми. Речь идет о Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах.

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