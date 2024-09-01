Россияне удерживают только один микрорайон: в ВСУ рассказали о текущей ситуации в Часовом Яру

Информация о том, что россияне захватили почти половину города Часов Яр в Донецкой области, была озвучена ошибочно. На самом деле оккупационные войска контролируют около десятой части на востоке этого населенного пункта.

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Особых тактических преимуществ им эти "территориальные достижения" не дают: указанную территорию во время многомесячных обстрелов россияне практически полностью разрушили. Об этом рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр имени Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что захватчики за последние несколько месяцев в Часовом Яру практически не продвинулись.

"Я ошибочно озвучил неправильную информацию. Россияне не оккупировали 40% Часова Яра. Они не смогли оккупировать больше территорий города, чем это было несколько месяцев назад. Сегодня россияне удерживают только один микрорайон в восточной части города. По данным DeepState, это более 8% территории города". Точную цифру назвать тяжело. Впрочем, примерно 10% города россияне оккупировали. Какого-либо тактического преимущества эта местность им не дает. Они практически разрушили этот микрорайон и там очень ограничены укрытия", – отметил Полухин.

Свою ошибку он объяснил невнимательностью.

"Я посмотрел карту DeepState утром, перед эфиром, и почему-то решил, что это 40%. Хотя я посмотрел по горизонтали на длину Часова Яра, а там еще по вертикали идет процент административных границ больших районов… И там же у DeepState их нет", – отметил он после включения, во время которого озвучил информацию о якобы захвате россиянами почти половины города.

По словам Полухина, россияне пытаются штурмовать украинские позиции малыми группами пехоты.

"Именно это (серьезные разрушения восточной части города. – Ред.) им диктует стратегию штурмов. Они пытаются собираться в малые пехотные группы и затем проводить штурм наших позиций. Мы же имеем преимущество в обороне благодаря каналу, который достаточно широк и через него очень хорошо просматриваются движения оккупантов", – пояснил представитель пресс-службы 24 ОМБр.

Военные отмечают, что Часов Яр для Сил обороны является форпостом, защищающим от штурмовых действий врага на южном фланге, где расположены Покровск и Торецк. В то же время об оборону Часова Яра "стачивается" огромное количество живой силы российской армии.

Напомним, накануне, 31 августа, российские захватчики обстреляли Часов Яр, попали в частный дом и многоэтажку. По меньшей мере, пять человек – мужчины от 24 до 38 лет – погибли в результате атаки.