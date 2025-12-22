ВСУ отминусовали 1120 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1120 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 197 тыс. 860 человек.

Ликвидированы также почти две сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 21 декабря, украинские воины ликвидировали три танка (11 438), две боевые бронированные машины (23 772), 10 артиллерийских систем (35 308), 109 БпЛА оперативно-тактического уровня (92 713).

Также уничтожено 64 единицы автомобильной техники и автоцистерн (70 253).

За сутки Россия потеряла 188 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 575 РСЗО, 1 263 средства ПВО, 432 самолета, 347 вертолетов, 4 073 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 029 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские воины на Харьковщине ликвидировали 40 оккупантов, которые пошли на штурм через газовую трубу.

Также сообщалось, что под Мирноградом ВСУ уничтожили пушку, УАЗ и российских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!