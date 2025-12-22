Под Мирноградом ВСУ уничтожили пушку, УАЗ и российских военных. Видео

Операторы ударных дронов уничтожили российскую артиллерию, автомобиль УАЗ и личный состав противника. Боевую работу провели в населенном пункте Гродовка, что к юго-востоку от Мирнограда в Донецкой области. Событие произошло на Покровском направлении.

Информацию о поражении целей обнародовал 7 корпус ДШВ на своем официальном канале. В сообщении говорится, что подразделение батальона беспилотных систем PERUN corps 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады применило ударные беспилотники для уничтожения техники и живой силы противника.

Также было опубликовано видео с фиксацией результатов боевой работы.

Сначала операторы обнаружили и поразили крупнокалиберную пушку-гаубицу Д-20. После повторного попадания артиллерийская система была полностью выведена из строя. Далее экипажи перешли к доразведке района.

Во время наблюдения дроны зафиксировали группу российских военных, которые пытались эвакуировать остатки боекомплекта с помощью автомобиля типа УАЗ. Транспортное средство было поражено ударом с воздуха.

Уничтожение техники

Заключительным этапом стала атака по личному составу противника, который находился вблизи места поражения техники. По данным военных, несколько оккупантов были уничтожены при попытке покинуть позиции. Видео с дрона зафиксировало результаты ударов.

