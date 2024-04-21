Россияне устроили "ползучее наступление" на Бахмутском направлении, – Калашников

Ситуация на Бахмутском направлении (Донецкая область) не является стабильной, там происходят "качели". Оккупационные войска России продолжают штурмы и так называемое ползучее наступление, у них есть некоторые успехи.

Об обстановке рассказал представитель 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича ВС Украины Олег Калашников, выступая в эфире объединенного новостного телемарафона. Сейчас, как отметил военный, противник начал чаще использовать тяжелую бронетехнику. Этому способствуют погодные условия.

"Очень часто мы видим, как они применяют и боевые бронированные машины для пехоты, и тяжелые танки. Однако штурмовые действия пехоты они также совершают без поддержки бронетехники. У них идет такой "микс", но бронетехника применяется больше", – объяснил Калашников.

Артиллерия захватчиков на этом направлении очень активна. Кроме того, армейцы РФ атакуют управляемыми авиационными бомбами всю оборонную линию украинских защитников.

"Россияне пытаются продвигаться, у них есть некоторые успехи. Но сказать, что эти успехи достаточно кардинальны, никак нельзя. Это у них так называемое ползучее наступление. Украинские военные также время от времени совершают свои контратакующие действия", – заявил военнослужащий ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, 20 апреля Силы обороны Украины отбили 28 атак врага на Бахмутском направлении. В Генштабе ВСУ заявили, что всего на фронте в Украине тогда произошло произошло 115 боевых столкновений.

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