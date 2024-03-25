'Россияне уже в доме, а мы еще в подвале под ними': украинские пограничники рассказали о боях за Новомихайловку. Видео

Район села Новомихайловка, которое находится в 10 км к югу от Марьинки, сейчас один из самых горячих мест на фронте. Российская оккупационная армия пытается продвигаться здесь вперед с применением значительного количества бронетехники и пехоты.

Но наши защитники, пограничники и бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ мужественно держат оборону. Об этом говорится в сюжете ГПСУ.

Пограничники 6-го отряда ПКБР вместе с 79-й бригадой выполняют боевую задачу по обороне населенного пункта Новомихайловка. Они рассказывают, что, когда их перебросили на это направление, здесь еще было более или менее безопасно, но сейчас – постоянные российские штурмы.

"Мясные штурмы. Днем, ночью может быть такое, что они отправляют одного человека без брони, без каски, совершенный совок. Он как вроде бы ложится, где-то прячется з каким-то плащом, чтоб его тепловизор не видел. И может тупо лежать так сутки, двое, трое, слушать. Слушать, передавать информацию в радейку. Что происходит, что ребята на наших позициях говорят", – рассказывают защитники.

В боях оккупанты используют танки, БТР и пехоту. Силы обороны тоже прицельно держат удар и "насыпают" врагу. В результате захватчики несут значительные потери.

Напомним, в начале марта стало известно, что войска Российской Федерации активизировали операции в направлении села Новомихайловка (Покровский район) и на Времевском выступе (это села Урожайное и Старомайорское Волновахского района Донецкой области). Там фиксируется подтягивание вражеских резервов.

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